以巴戰火上周再起，巴勒斯坦的哈瑪斯組織與以色列部隊激烈交鋒。空襲警報聲、爆炸聲中，烈焰照亮了夜空，一棟棟大樓頹然崩塌。街上有逃警報的，有朝以色列安全部隊丟石塊的，也有兩派聚眾鬥毆的。究竟這次以巴戰火是如何引爆的？和以往有何不同？又該如何收場？

引爆以巴這次戰火的導火線，是以色列右派組織與7個巴勒斯坦家庭的土地產權糾紛。這塊位於東耶路撒冷的土地，從1876年奧圖曼土耳其時代巴勒斯坦地主賣給猶太人之後，經過幾次戰爭，產權幾經易手，如今究竟誰屬，早已不是單純的法律問題，而是複雜的政治問題了。但以國當局把它當成法律問題處理，要求這些家庭搬遷，巴勒斯坦人群起聲援，引爆了整個衝突。

巴勒斯坦年輕人在阿克薩清真寺中屯放大批石塊，朝以色列安全部隊攻擊。安全部隊衝進清真寺，偏偏又逢回教齋戒月重要祭典，衝突開始流血，數百人被捕。位於加薩走廊的哈瑪斯組織出面聲援，要求以色列放人，否則將對以色列開火。以軍不受威脅，對迦薩發動空襲，戰火於是如螺旋般升高。

其實這7個家庭的土地產權問題只是冰山一角，問題後面還有更深的問題。因為一旦這7個家庭被迫搬遷，成為判例，類似狀況的200多筆土地，2萬多人都得要搬遷。外界解讀這是另一種猶太人對巴勒斯坦人的種族清洗，只要東耶城人口結構改變，以色列更可以名正言順宣稱，耶路撒冷本就是一個，是猶太人的，無所謂東西之分。將來巴勒斯坦真的建國，將更不可能以東耶城為首都。

哈瑪斯在這時出頭，也有政治目的。因為巴勒斯坦自治政府現在當政的，是約旦河西岸法塔組織的阿巴斯。阿巴斯因新冠疫情宣布大選延期。對手哈瑪斯正好利用這個事件爭取自己在巴勒斯坦內部的支持。

阿拉伯世界其實不是那麼喜歡哈瑪斯，也不願意自己的外交政策老被巴勒斯坦建國問題綁架，這才有去年幾個阿拉伯國家被川普說動，願意跟以色列建交的事發生。但這次不一樣，因為哈瑪斯打出的旗號是保護聖城東耶路薩冷、保護阿克薩清真寺，這讓其他阿拉伯國家就算不行動也很難不聲援。巴勒斯坦人訴諸的是被逐出家園的悲情，這也撥動了很多阿拉伯人的心。

以色列這邊也有多重考量。以色列經過4次大選都還選不出一個多數政府，總理納坦亞胡本身還有案在身，今若升高外部衝突，自可藉此鞏固對自己的支持。反對陣營當然知其心機，表示以巴戰火升高正證明納坦亞胡政策錯誤，更該把他換掉。倒是阿拉伯裔以色列人的處境尷尬。以色列人口有2成是阿拉伯裔和基督徒，在以色列政局陷入膠著時，阿裔政黨本有機會加入其中一方建立聯合政府。但以巴戰火升高，猶太人與阿裔在街頭鬥毆，這些阿裔政黨反倒很難加入猶太人的聯合政府了。

納坦亞胡當還有一個心思，那就是以巴戰火升高，將可拖慢美國與伊朗談判的進程，這正是以色列想要的。美國、埃及、阿聯於是趕緊出來調停，希望早日建立「可持續的平靜」。可是要停火，雙方都得有一個宣稱自己贏的論述，以色列和哈瑪斯將如何提出自己的論述，我們拭目以待。（作者為東吳大學政治系教授）