行政院長蘇貞昌15日緊急召開記者會，會中中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，雙北警戒提升至第3級。不久後，台東和花蓮等疫情輕微地區的縣長也宣布即日起實施「準3級」防疫措施，到16日已有17個市縣首長自行宣布進入「準3級」或「等同第3級」的防疫規格，這其實凸顯了地方政府對中央的不放心程度也提升到了1級。

此前陳時中一度表示防疫警戒標準可能要從第2級再提升1級，許多人就已嗅出了疫情恐將大爆發的不尋常味道。事實上，從5月10日公布3名本土確診個案，翌日再公布7名本土確診個案，指揮中心因而提升疫情警戒標準至第2級時，已有專家表示本土社區感染的真相即將「爆開」。12日蔡總統在民進黨中常會上呼籲「團結防疫守台灣」，應是已知道實情後的「超前部署」。

目前大多數縣市實施「準3級」及基隆市為「等同第3級」的防疫措施，都不是指揮中心所規定的標準，若其限制人民自由權利的措施超過中央疫情指揮中心所定的範圍，恐怕有牽涉到違反依法行政的疑義。然而，台灣民眾從防疫模範生的自豪感中，一下子面對了社區感染的真相，過大的反差讓人覺得像是疫情防線大潰堤，人人充滿著危機感。也因此，大多數民眾理性認知上寧可「料敵從寬」，此刻應也多能支持地方政府自主提升的防疫措施。

地方政府所以推出「準3級」和「等同第3級」的防疫措施，無非也是因面對疫情發展而須「料敵從寬」，此舉也強烈暗示，地方已對中央指揮中心的防疫訊息和因應措施規畫失去了信賴感，但基於團結居民與守土有責，寧可採行「禦敵從嚴」的措施，才不得已新創出「準」和「等同」的名詞，以免擺明了「逆時中」。

蘇院長不久前因疫情延燒，威權式地要大家「該收心了」。對照去年發生疫情迄今，行政院推出無數個「有政府」請安心、會做事、請放心的哏圖，此刻大家的確該收收過去被「洗腦」過的心。況且，現今連民進黨執政縣市也全實施「準3級」和「等同第3級」的防疫措施，即昭示了執政黨的地方首長心中對中央的防疫作法也有疑慮。

事實上，台灣人在沒疫情前本就較常戴口罩，加以海島較易於將病毒阻絕於境外，這都是防疫上的先天優勢。過去台灣防疫的確做得不錯，但主政者若不是那麼自誇自滿到造神的境界，或許就不會那麼輕率地在國境防疫線上開了通道，讓變種病毒長驅直入，進而因民眾鬆懈防疫才造成了社區本土傳染爆發。

為了挺台灣參加世界衛生組織年會，美國國務院亞太事務局日前才在推特上發文〈Let Taiwan Help〉，這仍是1年來蔡政府拿防疫搞政治大內宣和大外宣的延續，此刻卻讓人感到諷刺。其實，政府高層呼籲民眾防疫要「團結」和「收心」，但最需要的應是政府防疫的「專心」。（作者為世新大學兼任副教授）