台灣防疫，從桃花源變成處處烽火，實係一連環人為錯誤所造成。母親節疫情即將發威，後有大會考與雙北逃難潮助燒，人命與經濟雙傷已難避免，只有全台倚天、屠龍雙劍齊發──類封城搭配普篩，同步防疫，盡速清零，否則，恐將進入乒乓球效應、反覆爆發的暗黑瘟疫100天!

台灣先前靠決戰於境外，守住400天，也造就防疫神壇。然而，諾富特主管延誤10天確診，且感染源不明，已是強烈警訊，卻未立即啟動諾富特清零。至發現疫情呈跨縣市擴散，且萬華1天兩例，猶不承認群聚。如此一再誤判，延誤救火時間，不僅在地火勢蔓延，更恐已在母親節全台擴散!

新冠肺炎兩大難防，一是無症狀就能傳染，無法靠發燒或症狀篩檢，追足跡都已太慢；二是空氣傳播的重要性不可輕忽，因此口罩未必保險! 病毒已在社區流竄，卻在母親節6天後，當南北交流的感染開始傳播與發病之際，不顧警示，舉行大會考，實為火上添油，助長在地傳播。

傳染病本就會傳染，一可傳十、十可傳百，何須意外? 本土病例已達180例、不明感染來源越來越多，中南部縣市也已證實發生了，中央流行疫情指揮中心卻還是不情不願地僅宣布雙北、做一個七折八扣的三級警戒，時間太慢、範圍太小、強度太低，政府假警戒，民眾真避難，再次助長了全台擴散。

北台灣本屬同一生活圈，類似4月27日發現防疫旅館有被延誤的不明感染，紐、澳的經驗就是盡速在外圍拉出一條防火線，啟動類封城，暫停移動、靜止傳播，給政府清查潛在病例的時間，然後迅速解封，可以3天到7天完成。然而台灣卻把時間用來找歷史起火點，只對起火點噴水，永遠跟在歷史舊火後面，坐令前方火苗不斷外擴。如今，都為時已晚了，僅宣布雙北警戒，沒有交通配套，連實名制都半套，當許多民眾向外縣市移動，正製造了一個「2.0版母親節」，害上次沒遭殃的縣市，這次也難逃了。

其次，雙北與多個縣市都已跨行業跨年齡中鏢，為何竟僅著眼歷史起火點、禁特種行業，而對於學校、公司、餐廳、大眾運輸等到處都是5人以上的室內群聚，通通視而不見? 病毒不長眼，官員防疫卻老是大小眼，首長用嘴巴呼籲民眾宅在家，卻不用公權力宣布停課停工，還說這是民眾的責任。那些必須冒險犯難出門的民眾，簡直就想跪求居家令! 更糟的是，對民眾與股民來說，不論幾級，有疫情就是警戒!沒有阻斷傳播配套的假警戒反而推波助瀾，使民眾湧向超商、篩檢站、疫苗站，擠成一團，為擴散再補一槍!

經濟活動必會隨疫情而波動，民眾不是笨蛋，有疫情就有衝擊，真正重要的是:到底要讓疫情持續多久?是要做川普式防疫，慢慢封、慢慢開、半死半活反覆搞一年，直到換總統，或願意趕快請出倚天劍與屠龍刀，兩劍齊上，一手迅速封城阻擴散，一手全面普篩揪病毒，在擴散還少的時候，或許有機會縮短到1個月清零。否則，只是表面地照時間表在警戒數字上上下下，只怕此恨綿綿無絕期，更傷經濟。

最可憐的是在前線冒死工作、累到炸鍋的醫護。新冠無症狀，社區擴散之下，開刀或任何疾病就醫的病人亦可能有隱藏病人，只有檢驗能讓病毒現形，指揮中心浪費1年多，歷經多少懇求，仍不肯對快篩開綠燈，醫界擔心被政風、被出征，無法依專業使用檢驗科技，面對急性心肌梗塞、急性腦梗塞、車禍重傷等需要搶黃金時間急救的病人，要苦等超慢核酸檢測來保護其他無辜病人，眼睜睜看著病人錯過黃金時間，心痛如焚。醫院如此，診所也沒有現場檢驗資源，社區更欠缺足夠的篩檢站與安全作業標準(例如得來速、快篩亭等)，也沒有疫情爆發時的輕症隔離安置資源，導致民眾仍湧入醫院，而驗出來的病人也不知道要擺哪裡。

1年4個月了，要疫苗沒疫苗、要試劑沒試劑、要配套沒配套，搞到變成要隔離病床也沒病床。有些地方首長知道狀況，想要超前部署，卻可能淪為執政黨抹黑攻擊的替死鬼，只能隱忍。何時能回到過去美好時光?全民「順時中」，全民受害中。（作者為前國民健康署署長）