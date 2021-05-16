全球晶片短缺困境未解，美、歐、日及大陸莫不想方設法降低對台、韓高級晶片的依賴，南韓也積極投資先進晶片製造，希望超越台積電。台積電能否維持主宰全球晶片代工市場的地位，受到國人關切；對於是否能培養下一座「護國神山」或「護國神山群」，也產生企盼。台灣需要不斷培養出新的護國神山，一來可以強化經濟動能，二來萬一「神山」不敵地緣政治考驗，仍有其他神山可以依恃。

工研院助力台灣製造業發展

台灣研發創新能力不差，近年各項國際競爭力評比都有傑出的表現。2019「世界經濟論壇」（WEF）將台灣創新能力排列為全球第4，領先諸多先進國家，更狠甩亞洲各國。之所以有如此強大的創新能力，當然有諸多原因，設立於1973年的「工業技術研究院」，擁有6千位員工，多年來努力進行各種技術研發，再轉移給產業界運用，已成為台灣製造業發展茁壯的一大助力，此應是重要原因。

不僅如此，由工研院研發技術而衍生出來的企業，也為台灣經濟發展增添動能，例如，在半導體業領先全球的台積電、聯電、台灣光罩、世界先進等，都是工研院的衍生公司。但所謂「小時了了，大未必佳」，今天的工研院，還有當年的能耐嗎？

細究該院的研發表現，我們必須承認，還是「有兩把刷子」。以號稱「創新界的奧斯卡」－愛迪生獎而言，4月公布的名單中，工研院就獲得了一金一銀，多年累積下來，是亞洲獲獎最多的研究機構。

以評估智財權聞名的科睿唯安（Clarivate）2月公布的「全球百大創新機構」評選中，工研院完成了連續4年的第5度獲獎，毫不遜色地和蘋果、微軟、英特爾、高通、三星等國際知名企業同列榜單。透過大量技術移轉，和超過200家的衍生及育成公司，工研院的確為台灣工業發展提供了非常顯著的貢獻。

然而，不可諱言，工研院近年已經無法再衍生出令人矚目的企業。幾年前工研院開發成功，原先期待可以取代通訊軟體Line，而被前行政院長林全要求全體公務員下載、被國人寄予厚望的「揪科」（Juiker），居然在技轉給源思科技之後，卻放任負責人掏空，去年底人去樓空形同倒閉，辜負了國人對國產通訊軟體自立自強的期待，也讓未來可能創造的大餅消失，研發人員的努力付諸流水，卻未見工研院或經濟部檢討究責！

政府短視近利只看權利金

近來媒體揭露工研院令人驚駭的事蹟，就是在半導體材料市場上，2000年後才出現的「第三代半導體」（以氮化鎵或碳化矽取代矽，具有耐高電壓或高電流特性）正飛速成長，工研院好不容易在這個領域培養出來的「獨角獸」瀚薪科技，去年悄悄解散，幾個月後卻在上海成立了同名新公司，引起台灣媒體注意，也讓工研院研發成果的後續發展引發外界的質疑。

探究這個案件的原委，是工研院研發成果衍生的瀚薪科技，擁有10件碳化矽半導體關鍵專利，但創業初期燒錢甚巨，竟找不到「天使投資人」投資，8年間燒掉10億元新台幣後，只好出售專利給對岸具官方背景的創投業，並將團隊移往大陸另起爐灶。台灣投資環境若不改善，新創企業將由台灣培養、大陸成長茁壯。也就是台灣投下巨資打造的工研院所培養的「護國神山群」，將移往對岸，「台灣研發、大陸成長茁壯」成為兩岸經濟合作新模式。

當年台積電成立時，是由代表行政院的政委李國鼎，帶著經建會主委趙耀東和工研院院長張忠謀，逐一拜訪民間企業龍頭王永慶、辜振甫和吳舜文等人，為台積電找投資人。今天政府的角色已經改變，當然不能要求企業拿錢投資，但也不該短視到只管技轉是否能拿到權利金。負責任的政府應積極改善投資環境，吸引全球資金投入，才不會讓下一座「護國神山」離開台灣。