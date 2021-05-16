本土疫情大爆發，雙北市進入三級警戒，政府不斷呼籲物資充足，各地仍出現搶購風潮，快篩站出現排隊人龍，醫院量能出現捉襟見肘，各種疫情傳聞甚囂塵上，人民需要政府做事，蔡政府只在臉書發哏圖高喊團結，卻不願即時提供正確、完整的資訊，是不可能安定民心的。

確診者足跡受到全民關注，中央流行指揮中心破天荒就萬華高風險區域發出60萬通警示簡訊並進行快篩，果然揪出不少潛在確診者。

民眾紛紛透過網路傳遞相關訊息，這些訊息真真假假，卻透露出民眾對病毒的恐慌及對政府的不信任。

其實從去年疫情爆發迄今，指揮中心每日下午2點記者會，已成為民眾獲取疫情資訊的唯一管道，就算外界對確診者資訊傳得沸沸揚揚，各縣市政府卻如同啞巴吃黃連，僅能回應一切以指揮中心公布為準。造神陳時中如此成功，誰敢「逆時中」。

如今疫情大爆發，指揮中心步調跟不上病毒擴散速度，陳時中脫口說出地方政府可買疫苗，現在又把公布確診者足跡工作交由地方公布。陳時中甩鍋地方，地方大喊人力不足，球丟回中央。

當中央、地方都無力對確診者足跡充分掌握下，沒有任何查證工具的民眾當然會恐慌，所以只要和高風險區域沾上邊的民眾都搶著去快篩，其他在防疫「準3級」縣市的民眾也搶買物資準備，何況是確診者的相關資訊，小老百姓自力救濟，難道政府沒有責任？

新冠病毒不斷變異，全球防疫下半場只能靠疫苗，儘管陳時中豪氣地說，將等待疫苗進口後才會打第二劑，但疫苗進口迄今沒有時間表，絕不是發豪語和靠總統喊話就能解決，防堵疫情之外，先解決疫苗問題吧！