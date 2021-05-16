筆者是大陸籍配偶。疫情爆發後，因照顧家人往返過一次大陸，以親歷者視角觀察兩岸不同風格的隔離政策。總體上來說，大陸的隔離政策嚴密、有效；台灣的隔離政策寬鬆、更人性化，卻不可避免地出现潛在的防疫破口。

我於去年7月啟程回上海，在桃機時，氣氛比較輕鬆，有的商家都還在營業。飛機上，空服人員和大家分享採檢小撇步，安撫大家稍有不安的情緒。抵達浦東機場，分批下機後，氣氛就截然不同了：行走動線完全約束起來，大量區域關閉，反復甚至多次地填寫QR code（乘機信息、居住地址等），所有人在機場都會接受一次採檢。動線的盡頭是各個區的小攤位，旅客將全閉環地送往目的地的防疫旅館。

沿路所有工作人員都穿成「大白」（防護服加護目鏡加手套）。由於境外旅客數目大幅減少，落地後的上述環節都很順暢，唯有等所在區的接駁車，足足等了4、5個小時，抵達防疫旅館時已近半夜。可能因為這家旅館比較新，房間大概有10多坪，乾淨整潔，每天約1700新台幣。旅館送來了一份餛飩湯，雖然很簡單，但是感覺到很溫暖。接下來的14天隔離，早中晚都會送來食物，每天會有醫護敲門測兩次額溫。上廁所前需要提前投入消毒藥片，這點應該是因為管道中的氣凝膠有攜帶病毒的可能性。垃圾打包好後可以放在門口，旅館會統一處理，這一點應該是為了避免工作人員和周圍居民被垃圾感染。在第12天的樣子，會有醫護人員上門採檢，採檢陰性就可以等待解除隔離了。解除隔離後，行動完全恢復自由。

以上是台北飛上海的隔離情況。我於去年10月啟程回台灣，彼時已要求入境提供3日以內採檢報告。在上海的社區醫院即可做採檢，金額記不太清楚，大約花了500新台幣。浦東機場絕大多數店鋪都關著，旅客很少。抵達桃園後，動線非常清晰，沒有本地門號時，還可以臨時辦理，工作人員都非常和善、有耐心。不過，絕大多數工作人員都沒有穿防護服。

由於可以做到一人一戶，我就申請了居家隔離。填好地址和聯繫方式，排隊等妥防疫計程車，非常便捷地就抵達了目的地。第二天，里幹事來電，告知防疫注意事項，之後還送來了防疫包，裡面有體溫計、一些食品。再後每天里幹事會來電關懷是否有不舒服。環保署那邊可以聯絡預約專門的工作人員上門收打包好的垃圾。14天的隔離結束後，接著7天的自主健康管理，要求出門戴好口罩，不要去人多的地方。每天都會收到關懷簡訊，需要報平安。

對比下來，兩岸不同風格的隔離操作，各有優劣。大陸嚴防死守，旅客的回程之路略顯艱難，但是更多人的生命安全得到了保障。台灣的政策在嚴防死守和人性化關懷之間取了個折中。在病毒傳染性還不夠強、全球沒有大規模爆發、突變不多時，確實是行之有效的。然而這一套的操作對旅客個人的要求極高。例如在去年，隔離中的旅客偷偷出去趴趴走、自主健康管理的旅客去人流聚集的地方的新聞屢見不鮮，儘管沒有釀成大的惡果，但確實是防疫破口。

今年以來，在英國、印度、南非等多個國家出現新的病毒突變時，台灣籠罩在疫情的黑雲之下。每天常有幾例境外輸入——這些輸入確診往往還是在隔離結束後，僱主要求採檢，或是有人要離境了而被確診。前文寫到過，隔離結束後如果不採檢，旅客就直接進入社區了。所以，當大陸中小城市的居民大量地脫掉口罩時，一部分有憂患意識的台灣居民在公共場合還是會戴著口罩——沒有人知道，高傳染力的突變型病毒是否暗暗地進入到了社區。是真的會怕！

一切的轉折點發生在4月下旬的機師確診。在此之後的魔幻一樣的爆發，不用我再贅述了。

看了今天的新聞，因為意識形態或黨派原因，人們依舊為普篩、疫苗等事爭論不休。但我覺得，拋棄成見、不再纏鬥，拿出十二分的精力來採取一切措施積極抗疫才是正途。願天佑寶島！

（作者為企業負責人）

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