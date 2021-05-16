在延宕一年後，經濟部上週三（5月12日）終於公布了「全國電力資源供需報告」，不幸第二天就發生大規模分區限電，影響了四百萬用戶。全球電力公司的首要任務就是提供穩定的電力。但不幸依經濟部之電力供需報告，台灣電力的發展方向正與此首要任務背道而馳。

上週四（5月13日）經濟部長主持之記者招待會上，台電說明當天分區限電主要有兩個原因：第一，當天原估尖峰用電為3500萬瓩，但跳電當時實際尖峰用電3620萬瓩，較預估多了120萬瓩。第二，當天備轉容量中太陽光電高估30萬瓩，風電高估25萬瓩，總共高估了55萬瓩。

台電說當天原預估備轉容量略為超過預估尖峰用電3500萬瓩之10%而為360萬瓩，扣除上述之120萬瓩及55萬瓩，實際備轉容量只有185萬瓩，低於興達電廠跳機之220萬瓩，造成全台分區停電。台電明明说停電是備轉容量不足，蔡總統為何非要說停電與缺電無關？說真話這麼難嗎？

低估尖峰用電不稀奇，但因高估再生能源之供電能力而影響備轉容量估計倒是新鮮事。在再生能源占比低時，錯估其供電能力根本不影響大局。但現在不穩定綠電裝置容量已高達670萬瓩，高估顯然會造成供電綠燈假象。

個人十分詫異台電對風電的高估。依電力供需報告，因夏天本來就風力不佳，在計算備用容量時，風電日間供電能力是以裝置容量6%計算。台灣目前風電總裝置容量85萬瓩，6%只有5萬瓩，怎麼會高估25萬瓩？是否因受到上級壓力非要湊10%備轉容量率以達到綠燈？

上述再生能源供電能力錯估還只是再生能源最小的問題，真正的大問題是未來再生能源裝置容量大增，在電網中占比過大時對電網穩定造成的衝擊。蔡政府規劃2025年不穩定之太陽能及風能裝置容量約2700萬瓩，接近冬天尖峰用電。台灣是獨立電網，全球沒有獨立電網可以忍受如此高的再生能源占比，因為必將嚴重影響電網穩定。

更離譜的是依電力供需報告，蔡政府規劃在2026到2035年的十年中，每年增加150萬瓩的離岸風電（所謂區塊開發，即將招標）及100萬瓩太陽光電，到2035年不穩定緑電之裝置容量將高達5200萬瓩，超過夏天尖峰用電。如不大規模棄電，難道台灣全年白日都將百分之百依賴不穩定的綠電供電？可能嗎？不怕天天跳電？

個人很難想像蔡政府不知道這些問題，但為了鼓勵國內廠商共襄盛舉，投入再生能源國產化，只好畫此誘人大餅。衷心希望蔡政府在能源領域上要說真話。

（作者為台灣能源部落格版主）

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