資訊和電子業是台灣目前最重要的產業之一，而產業以人才為本。因為有著高素質的理工人才，有護國神山之稱的台積電和其供應鏈才可以持續發展和成長。另外在5G和大人物（大數據、人工智慧、物聯網）的時代，電子電機和資訊的人才也一定供不應求。這種概稱為STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）的人才多寡可說是等同於一個國家科技實力的良窳。

有鑑於此，教育部109學年讓大專院校資通訊學門外加3000多個招生名額，110學年還將領域擴大至半導體、機械等系所，共核定增加6000多個外加名額。但據立委調查，108學年資通訊領域退學人數卻是5000多人，還大於外加名額，顯見很多學生程度不夠，被當、被退學或沒有興趣。

現在各行各業都在做「數位轉型」，都需要資通訊人才。另外以製造業為主的台灣，7成職缺需具備STEM背景，但按教育部統計，近十年大專校院學生整體人數減少1成，工程學門學生卻減少兩成，資通訊學門減幅更高達2成2，是少子化降幅的兩倍。這樣的發展可以預見未來資通訊產業或科技產業人力不足的問題，但何以至此呢？

如果說學生沒有興趣，那一開始不會填STEM相關科系，很多人滿懷希望和興趣進入理工科系，才發覺大學的物理化學怎麼和高中差那麼多，工程數學難到爆，書到用時方恨少，為什麼高中沒有好好學深一點！

這也不完全是學生的錯，課綱一直改，審查委員重民主不重專業，愈簡單愈好。然後要學的科目一直增加，完全排擠到高中基礎重要課程的上課時間。再加上少子化大學也想早早綁住學生，招生名額盡量放在前段的申請入學，高三等於上了一半，武功都沒學好就進入大學，當然都會死得很慘。

學校教得簡單，有錢的小孩可以去補習班學習本來在學校就應該教的功夫，所以補習完全沒被消滅，反而生意更好。沒錢補習的小孩除非天資聰穎可以自己苦讀，否則就是快樂學習一些三腳貓功夫，一進入大學面對艱難的課業只好舉白旗投降被退學。

高中學生浪費太多時間在準備升學的東西，花在數理化等基礎科目的時間就少了很多，難道很會包裝學習履歷、很會整理資料或口試很會講話的高中生是大學需要的？還是大學要招收基礎科目實力堅強的高中生呢？

高中不好好學，大學就面臨很多問題。對於成績不好的學生，是要讓他們退學？還是勉強留住，畢竟少子化學生有一個算一個。勉強留的結果就是學生雖然畢業了，應有的知識或專業能力卻不及格。君不見很多資工系的畢業生不會寫程式，物理系的畢業生不懂量子。企業時常說大學畢業生有「學用落差」，其實落差是實力不足的好聽話呀！

現在世界各國都大力投資在STEM的教育和人才培育上面，例如在美國，STEM教育已被視為是攸關國家未來競爭力的政策和人才投資，要推動和統合STEM的部門不只是教育部，而是由白宮領導，把相關部會的資源和方向整合聚焦。台灣應該好好檢討學習，否則科技島只是夢想而已。

（作者為國立台北商業大學校長）

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