我們社會的困境，除了有「921後民主」陷阱，還有一個現象，讓我們也感到無力感，就是所謂：群體思維陷阱。

近一、二十年來，我們社會的群體思維（包括南投在內），過於依賴、相信政黨，特別是本土政黨。在問題愈來愈複雜的時代，臺灣觀點的塑造，都是透過群體思維，而非個人理性，尤其反映在民主進步黨的價值觀。臺灣社會民眾之所以堅持這些觀念，大皆係對於群體的忠誠。這也是我身陷「921困局」，於司法還我清白之後，遲遲未能為自己對社會澄清真相的原因之一。我終於察覺，921困我20年，不是沒有理由。我們社會思維大體上係陷在「民進黨群體思維」陷阱，很難脫身。

我曾經思慮過，天下是他們的，原來他們要的就是「要麼，同流合體；否則，請退出江湖」。如若我急欲復出，正如一些人希望我重回民進黨再站起來為國為民，那麼，「921真相」早該揭露。但再進一步觀察這近一、二十年臺灣社會思維的民主進步黨流派影子仍然高漲，不論相關當事者，就連對社會一般民眾而言，我若是認真為改善社會，提出一項又一項的921真相，並指出製造「921局」當時邪惡之不是，即有很多都是民主進步黨包括其流派或個人的不仁、不義或不法、不德，我相信結果可能會適得其反。

有許多例證說明，我們的社會還不是理性族群結構是多數，有一些人並不喜歡太多的相信事實；當然，也有很多人不喜歡覺得他們很「無知」，講到921，很多人他們自有其一套，這就是「921後真相」之局。因此，921真相只能讓它遲遲不現。

吾人深知，不能以為只要拿出真相，那些為非者，就可理性回歸正道，就能說服臺灣社會，包括我的故鄉南投。然而，吾人始終相信：接受真相背後那些邪惡必須清理，服膺社會正義應是主流，應該毫無疑問。

是誰造成921資訊破碎化？

在全世界都在欺騙的時代，說實話成了一種革命行為。 ──喬治．歐威爾（George Orwell，1903 -1950）

「921案」發展的社會輿論世界，讓「後真相」成為當代資訊的核心。

「假新聞」（fake news）、「另一種事實」（alternative facts）似乎和「政治正確」（political correctness）劃上等號。這是多麼令人氣竭的社會。「921」新聞與「921案」新聞，反映的幾乎就是這種現象，它們橫跨兩朝政治時代，在跨世紀夾縫中遭受扭曲，不能自已。

2019年12月，半個多世紀前喬治．歐威爾的警言，出現在當今一本美國麻省理工學院【基本知識叢書】中譯書的扉頁：

客觀真相的概念正逐漸消失。 謊言將成為歷史。

我們是921局的政央，是「921案」的核心，但為什麼那麼孤立無援？

我們意識到社會資訊破碎化的危機。碎片化的知識，雖然有利快速吸收，但也形成碎片化的思考，相當不利社會整體發展。「921」時期，當時社群媒體尚未出現，然而，主流大眾傳播媒體也使有關「921」資訊破碎化，更叫「921案」真相碎片化（The Fragmentation of Truth），沒有人知道完整，虛假是社會主流。這是臺灣社會的悲哀，也是南投不能藉機翻身的悲哀。

人生自古冤案多，折騰折磨煉人性。

自逮捕我入獄至司法還我清白，歷時11年；比起岳飛冤死，宋王朝20年後為他公開平反，還算蒙冤受屈程度相對不很重、時間相對不很長。還算慶幸。

「無過而受罪」謂之冤，莫須有。

通常，大冤案與政治大皆有關。蓋若政治清明，社會正義伸張，法制健全，諸多冤案根本不會發生。然而，歷史證明古來冤案多，所謂「小人用事，君子蒙冤」，世間多小人，冤不可避。是耶，非耶？

「921案」肯定與政治有關，明的暗的都有；但要造成事實，司法是工具，媒體也是幫手。

大家心裡很清楚，貪官好當，清官難做，他們之所以要攻擊清官，絕對不會說「清廉」是個罪名。他們只能用耳語、輿情、媒體對你圍攻，並且也用司法對你誣陷，使你有苦難言，蒙冤受難。例如，我不能證明過去困擾尤清的清白，但我相信更多的如影晦晦一定有相當程度的影響。這是資訊破碎化的社會，沒有完全訊息。

羈押禁見的政治人心。

曾在一次學術研討會上碰到尤清縣長，這位差點成為臺灣政治領袖的民進黨前輩同志，心中一直想當面感謝他在我政治路途最落難的時候到南投看守所來看我。當然，因為「羈押禁見」，所以沒能見面，因此，他以捐款1,000元來表達問候之意。後來，所方管理人員給我看尤清存入款的簽名。由於他的義舉，所以我知道：在羈押禁見期間，尤清來看過我。

我必須找時間當面謝他。

「老朋友這麼努力救災重建，背後卻遭陷害，當然要去關切。」尤清輕描淡寫這樣回應。聽起來內心多麼感動。尤清沒有法律冤案困他，但確有地下冤案覆蓋著他，讓他在政治上未能出頭領導臺灣。

所以，許多重大冤案所造成的惡劣影響，並非經過所謂平反就可消除的，也不是時間所能沖淡的。因此，政治上的轉型正義也是必要的。

（待續）