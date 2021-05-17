中國大陸政府近期完成第七次人口普查，並於日前公布普查結果，顯示大陸仍是總人口數超過14億的全球第一人口大國。我們從台商角度來看這項普查結果，認為大陸內需商機豐沛程度，依然穩列世界前茅，但也注意到，大陸人口結構出現老化傾向，預料大陸政府將全力提高嬰孩出生數來因應。準此，台商在陸內需業務，須向「養老」及「育幼」傾斜，殆無疑義。

大陸人口普查係每十年舉辦一次；這次普查是以2020年11月1日零時的人口數為調查基準，再經數月的數據整理及核實，而於今年5月11日全盤公布普查結果，比原預定公布時間推遲了約一個月。而在這推遲期間，有外媒推測，該普查結果之所以遲不公布，是因大陸總人口數「跌破14億大關」，讓其主事機關須更費心找理由來解釋。這說法反讓外界更關注該項普查。

終於端出來的本次人口普查結果，顯示近十年來大陸總人口數仍在持續增長，沒有跌破14億的事情；即去年11月1日的總人口數，為14億1,178萬，比上次普查（2010年11月1日）數據增加7,206萬人，計增長5.38％，年均增長率0.53％。由此可見，迄今大陸人口規模仍是全球第一。

如此人口規模，當然足以讓大陸成為全球數一數二的內需（特別是消費內需）大國，以供台商（及其他中外廠商）盡情展現經營長才。更何況，大陸人均GDP（國內生產總值）持續提升，計從2010年的2.97萬元（人民幣，下同）提升至2020年的7.2萬元，即激增了142％之多，遠超過人口數增長率；這說明，近十年來大陸人均購買力大大提升，使得當地內需商機愈加豐沛，「含金量」不斷提高。

惟值得注意的是，這些年來大陸人口結構有了顯著變化。主要是，老齡人口比例上升幅度不小，對大陸內需市場生態頗有影響。

根據本次人口普查結果，去年11月1日，大陸60歲及以上人口比重佔18.7％，比十年前上升5.44個百分點。其中65歲及以上人口比重佔13.5％，比十年前上升4.63個百分點。這兩項增長率皆在近十年總人口增幅（5.38％）的伯仲之間，表示這些年來大陸人口結構的各個組成部分中，老年人口這一塊擴增態勢相當顯著，亦說明大陸人口結構已趨於老化。

這種老化趨勢的另一個佐證，是大陸青壯年人口比重明顯下滑。從本次人口普查結果看出，15到59歲年齡層人口佔比63.35％，雖仍是大陸人口結構主體，但該比重比上次普查時掉了6.7個百分點之多，實不容忽視。

青壯、老年兩種年齡層人口比重的消長，會影響內需市場。應先注意到，青壯年是出手較大方的消費內需主力，也因其較喜於「嚐鮮」，是消費內需多元化的主要推手；如今，在青壯年人口比重下滑情況下，大陸內需消費規模擴增力道很可能受限縮，消費內容更新換代動能也將降低。

相較之下，老年人消費心態較保守，少見其有如青壯年人之「超前消費」、「月光族」表現，不利於一般廠商對其促銷。但應注意到，老年人有一種新增的「被動式消費內需」，就是醫療、保健、養老、日常生活安全等相關開銷，此為其不得不自我盡量挹注的消費。而當前全大陸這種「醫養」總需求，肯定比十年前大增，而已蔚成一個相當有份量的內需市場，足以讓台商作為其大陸事業未來發展的新利基。

另外不宜忽略，大陸少兒人口比重增長率，未來可望自低谷逐步上升，亦是影響內需市場的重要因素。按照本次人口普查結果，大陸0至14歲少兒人口佔比為17.95％，比上次普查時小增1.35個百分點。

惟其中新生嬰孩數在近年是縮減的；根據大陸官方另在今年初公布數據，去年大陸新出生人口為1,380萬，比前年減少85萬或6.6％，是連續第四年的縮減，亦顯示本次人口普查結果呈現的少兒人口比重小增，是得益於四年以前新出生人口的增長。

由此看來，2016年年初起全面開放「二孩」政策，效果並不彰顯。預料大陸政府將採取大動作來增加全社會出生人口，必要時會全面放開生孩限制，讓少兒人口比重上升，避免其下降。

換言之，「育幼」亦將成為大陸內需發展的一個引擎，它包括生育與教育兩個面向，都需要耗用頗多用品、器具、服務，當然是一個能持續發展的大產業。台商亦須密切掌握相關商機。

(工商時報)