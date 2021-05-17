病毒擴散，疫情升溫，不僅僅是雙北進入三級警戒，全台從北到南也像是炸了鍋，人心暴躁，此時最需要的是安定、沉著、隱忍，全民一體共度難關，因此除了攸關防疫的舉措外，民間實在不宜再有任何的風吹草動。

道理大家都懂，唯獨國民黨不懂，日昨有人問，國內疫情嚴峻，是否會影響國民黨的主席選舉。國民黨回答說，目前一切以防疫為主，並配合政府的各項防疫作為，距黨主席選舉時間還早，還未討論如何因應，將視疫情狀況再討論。

這個叫什麼？這叫麻木不仁，都什麼時候了，疫情發展至今，明智的人早就當機立斷，宣布停辦或延期，不會到現在還拖拖拉拉、舉棋不定，讓民眾看了不屑。國民黨的家務事一定要在這個時節瞎攪和？

日前江啟臣呼籲對岸，台灣疫情嚴峻，兩岸需要更多的「善意螺旋」，要中國大陸停止對台灣不必要的政治與軍事動作。其實這輪不到國民黨主席開口，該你操心的事還不夠多嗎？520蔡英文交不出成績單、828公投蘇貞昌搞得焦頭爛額、下鄉說明會撤走，這正是國民黨鴨子划水借力使力的機會，放著正事不幹盡說些有的沒的，叫人喜歡國民黨也難。

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