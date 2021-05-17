每個掌權者的心裡，都住著一位獨裁者。NCC又有新招，要修改《有線廣播電視法》，當系統台與頻道商就授權費談不攏時，由NCC來決定授權費用。至此NCC已成為另類「警總」，所有頻道都將成為民進黨的黨營企業。

譬如一家早餐店，要在那裡開，要政府同意（華視）；可不可以開，政府決定（中天）；早餐賣多少錢，由政府來「裁決」，消費者跟店家若不遵循，還要被罰錢。那這個早餐店還可以叫「民營」嗎？

NCC固然可以打出一百個冠冕堂皇的大旗，說媒體存續與公共利益如何相關，政府不能坐視不管。但NCC必須先回答一個問題，到底是政府監督媒體，還是媒體監督政府；NCC要監督媒體，那麼誰來監督NCC？

所有的貪污腐敗，都來自於官員的「合法傷害權」，而今天民進黨要賦予自己合法傷害媒體的權力，有棒子又有胡蘿葡，這等於是回到過去「警總」的老路。

當然，以前的警總是可以把人抓去關，現在的NCC只是可以把媒體上架、下架、決定價格而已；公平一點的說，NCC只是「經濟上」的警總，但背後獨裁者的本質，則殊無二致。

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