醫師蘇偉碩主張萊豬有毒，不宜進口，竟遭查水表，被警方問話，衛福部也告發蘇偉碩違反食安法。消息傳出，東華大學教授施正鋒怒批：「M的！這是甚麼土匪政權？簡直是焚書坑儒，始皇再世。」

醫師蘇偉碩2012年曾替民進黨上課，說明萊豬的健康風險，當時民進黨立委還曾給與高度評價。現其說法仍同，政府卻交由刑事局處理，他說，我是江洋大盜嗎？

東華大學教授施正鋒跳出來嗆聲土匪政權，試問施正鋒又是何許人呢？原來施正鋒教授曾是主張台獨的「喜樂島聯盟」主席。該聯盟是以獨立公投，正名入聯為目標。對民進黨曾兩肋插刀，這樣的學者也看不下去，跳出來在臉書上還寫下：「X！X！X！焚書坑儒，始皇再世，莫此為甚！」

罵髒話出口氣？

我一生服務公職，擔任過不少高階主管，也曾在多所大學及研究所兼過課，也算是教授級人物。但小時候可能家教欠嚴，偶而也會口出三字經講「他X的」雖然時常警告自己，要小心，但仍會不經意的說溜了嘴。今後好了，不再講「他X的！」換成「M的！」一樣可以出出氣。

哲學家南懷瑾曾說過一句名言，他說：偶而說一次三字經，對健康是有益的！我同意他的看法，經常三字經放在嘴邊當然不好，但氣急了，說一、二次，出出氣，心裡可以平衡點。

不瞞各位說，我可能是正義感太強烈，在報紙上看到危害國家的渾球，在那裡大言不慚，我會小則在他的相片上畫個大XX，或寫上王X蛋，有時還會對著他們相片吐口水。妻子蘇老師不以為然的說，你幹嘛啊？我說在自家訂的報紙上吐吐口水，出出氣不可以嗎？

想離婚可參考

有對年輕夫妻，先生有外遇，要離婚。妻子說：我有甚麼對不起你的嗎？丈夫說：你沒有甚麼對不起我的，只是我覺得這個女朋友好可憐，一人獨居，身體又不好，我跟他結婚，可以照顧他，我只是想獻一點愛心。

妻子說：那我就不孤單了嗎？丈夫說：你還有媽媽及女兒在，不會寂寞的！妻子說：孩子沒有爸爸了怎麼辦？你要帶他走嗎？丈夫說：我還是他爸爸呀，孩子留在你身邊，可解你寂寞，不是很好嗎？妻子說：養育孩子的費用，你每月要付多少？

丈夫說：你有工作，孩子也是你的，你當然要付。妻子淚流滿面，哭到沒有聲音。世界上負心郎很多，但為甚麼傷害別人時，還有這麼多歪理呢？

為獨立建國而貪污？

貪污是人性本能的喜好，各國、各人種、各種職業的人都不能免，美國紐約時報報導：「他們掌權，豪奪百萬」。其中寫到台灣的陳水扁總統排名第二，真是台灣的無上「光榮」。

陳水扁貪污款曾在國外銀行被查到。問他貪污款國外銀行被查到，沒話說了吧！但陳水扁說，存到國外，是為了有一天在國外，成立台灣共和國時必須有經費，先預作準備，貪污不是為了自己，而是為了籌措搞獨立的經費，有遠見又愛國。M的！歪理何其多。

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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