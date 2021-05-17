國防安全研究院新一期國防安全雙周報指出，台灣可在美陸戰隊新作戰模式中扮演相當的角色。

文章有三個重點：第一，美海軍陸戰隊濱海戰鬥團可能駐防在台灣宜蘭港、花蓮港、綠島、蘭嶼、小琉球及東沙，部署機動飛彈發射車。第二，當解放軍發起攻台戰爭後，美海軍陸戰隊在這些島嶼之間機動作戰。第三，濱海戰鬥團配合來自於關島與印度洋迪亞哥加西亞基地空中兵力，掩護台兩棲登陸編隊在本島西岸配合守軍實施「逆登陸」，前後夾擊已經登陸的解放軍。

逆登陸不失是個好點子，戚繼光抗倭就是這麼做的。理想很豐滿、現實很骨感。攻台戰爭一旦開打，海空盡被封鎖，美海軍陸戰隊也許還可以到處機動，問題是，美海軍或陸戰隊要護航台海軍嗎？如果有美軍護航，會不會重蹈八二三炮戰共軍「打蔣艦不打美艦」的歷史覆轍？在沒有美軍掩護之下的海軍逆登陸編隊，如何躲過解放軍的打擊？

連美國陸戰隊也知道，在第一島鏈的作戰想定是在不利的環境之中，所謂的不利環境指的就是失去海空優勢。沒有海空優勢如何進行陸戰？從迪亞哥加西亞基地飛來的B-1B不然是飛經泰國、寮國和越南領空打擊中國封鎖艦隊、或是從海路飛過來，途中怎麼逃得過中國在南海島嶼基地的監視？即使由關島飛來的陸戰隊F-35B或海軍F/A-18E/F來援，至少要有兩棲攻擊艦和航母才可以，否則根本飛不到台灣。

文中還提到了美國陸戰隊巡弋飛彈配合國軍發射雄二E飛彈，壓制解放軍第一線機場與導彈陣地。美軍陸戰隊發射導彈以及航母艦載機攻擊中國艦隊，表示美國向中國宣戰。可能嗎？美國會為了台灣而向中國宣戰嗎？也許台派會很興奮。

至於美國陸戰隊在這6個島嶼或港口實施機動作戰，本人想破了腦袋也不知道他們的作戰目標是什麼。既然出現了沒有目標的作戰，表示這是政治需求，是假的。

現在事情漸漸清晰了，美國陸戰隊根本無意駐防台灣，也許是透過國防安全研究院的嘴巴放氣球測風向。最好是中國政府抗議，抗議的越強烈越好，這樣美國就有理由把陸戰隊轉移到真正想去的地方：南海。

值得注意的是東沙島與太平島，這兩個島嶼的位置太好，值得擁有。美國陸戰隊濱海戰鬥團的兩棲艦和海軍的無人艇真正能發揮的空間是在南海，而不是在台海。所謂的「遠征前進作戰基地」指的是部署在南海，因為美國海軍以及陸戰隊的小艇需要母艦或者母港，在還沒有拿下東南沙之前，前進基地只是個過渡，最好是連前進基地也進港。

只要美國陸戰隊在南海有了落腳點，就可以好好的運用分散式作戰的特點，所有的大小兵力到處散佈在南海，慢慢的跟解放軍耗時間，形成鬥而不破的局面，才最有利於美國。

（作者為作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士）

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