台灣缺疫苗缺到地老天荒，駐美代表蕭美琴終於開口了，｢因過去台灣對施打疫苗意願不高，所以重點都放在幫邦交國爭取疫苗上，現已和美方藥廠聯繫，爭取疫苗能如期到貨。｣

這話說得臉不紅氣不喘，台灣民眾什麼時候說是施打疫苗意願不高？頂多就是針對AZ疫苗沒信心，要不蔡英文總統怎麼不打？

蕭美琴滿口瞎話，說什麼｢重點都放在幫邦交國爭取疫苗上｣，那為什麼宏都拉斯哭喊著請台灣幫忙向美國要疫苗？如果要到了，宏國為什麼還向薩爾瓦多尋求資源，人家薩國可是馬上一卡車一卡車疫苗往宏國送，事實擺在眼前，蕭美琴臉往哪裡擺？

現在疫苗最多的國家就是美國和德國，印度河裡漂滿因疫情氾濫而死亡的屍體，印度最麻吉的朋友美國，卻寧願把疫苗擺在倉庫裡也不願施捨一點給印度；台灣呢？花大把鈔票向美國買了一大堆武器，可以救命的疫苗卻是一劑也沒有；台灣當初送德國那麼多口罩，德國回饋給台灣什麼？如真像蕭美琴所說，都送給了邦交國，那就是誤國誤民，不顧百姓死活！

蕭美琴、謝志偉、謝長廷，你們在國外逍遙，可不可以放一點心思在國內老百姓身上？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※