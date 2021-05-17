上周三第一時間聽到萬華茶藝館出事，就知大事不妙。那是人來人往的地方，擴散必定迅速。

果不其然，柯P一查，己經擴散到難以收拾。現在還在每天兩百多人染疫，是因台灣的篩檢機制太慢，如果篩檢更快，恐怕人數會劇增。

比較好的辦法是：先暫停一切活動，清理戰場。有接觸的，送檢驗；有感染的，送醫治；問題是政府的篩檢設備和醫材根本不夠用，萬華與彰化大排長龍，而檢出來的人，要送哪裡醫治？有多少隔離病房可用？還有醫護人員的保護設備夠嗎？他們的生活要不要與家人隔離？以避免感染給家人；他們若隔離，生活供應如何？

這都是武漢去年出事時，我曾一再寫過的。不只要哀矜悲憫，更要睜大眼睛，看武漢如何應對，所有發生於武漢的經驗，從醫療、護理人員的支援、社會管理、社區學校管理、流動人口的管制等等，都是很寶貴的一課。

武漢用那麼大的悲劇，那麼慘痛的代價，才得到的這一點經驗，我們要悲憫而敬重去學習，作為保護自己的材料。

可惜，呼籲歸呼籲，隨後歐美的經驗表明，沒有人把武漢經驗當一回事，一場人類史上罕見的瘟疫衝擊，就這樣繼續擴散。台灣也在自滿中，失去提防心，失去悲憫心，不但沒有疫苗，連篩檢的機制也缺乏。而無知的官員和媒體還在講著「武漢肺炎」。

現在，擴散的情況已非常嚴重，台北與新北的高中以下停課，是為了盡量停止活動，好清理戰場，清點傷患與待救治情況。估計起來，疫情會比現在表面所見嚴重數倍。因此，停止活動兩周，把擴散情況理清楚，是必要的。

雙北的做法是對的。這本應全國一起做，但中央政府己經用掩蓋來逃避現實，怎麼敢做全國的檢測呢？他們根本失能失職，連做全國性的決策都無能了，簡直荒唐……。

幸好，台灣還有善良而自動的老百姓，城市的活動幾乎都停了。這就證明，這麼配合的老百姓，才是台灣防疫奇蹟的根本。

現在最令人厭惡的莫過於中央養的網軍。他們只會對悲憫者、呼籲者出征，帶來仇恨與互相敵視，對大局、對醫事，一點幫助都沒有。只讓人對這個政府更加離心離德。然而，除了記者會跟網軍，我已不知道這個政府在幹什麼了。

（作者為資深媒體人）

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