疫情愈爆愈大，已經到了遍地開花程度。看到中央流行疫情指揮中心還在隱瞞個案位置，不再公布足跡，拒絕擴大篩檢，病床、人力和檢疫處所不夠，也沒有斷然停課，只靠民眾自動宅在家來抗疫，實在令人火冒三丈。世界各國去年採取了各項防疫措施，台灣有充分的時間學習並準備，結果現在因應得一團亂，完全沒有章法，還企圖粉飾太平。陳時中失職！指揮中心失職！蔡政府失職！

社區隱形感染一直存在

最令人憤怒的是，從去年至今，專家不斷呼籲要增加篩檢才能掌控病毒動態，但蔡政府寧願抱著防疫佳績進行大內宣，生怕多篩多出包，只用入境居家檢疫或隔離來做防線，入境不普篩、不在社區廣篩及快篩、篩檢既貴條件又嚴，主張篩檢者還遭嘲諷抹黑。這種自欺欺人的態度，讓國人虛妄地以為台灣非常安全而放鬆戒心，其實台灣社區的隱形感染一直存在，台灣人到國外才會不斷被驗出確診。

因為指揮中心敵視篩檢，不肯提早擴增篩檢能量，以致於現在疫情大爆發，篩檢處所、試劑和人力根本無法因應，許多個案都是採檢好幾天後才確診，那接觸者不是繼續趴趴走嗎？我們有那麼長的時間學習大陸的普篩、南韓的得來速快篩和美國廣發快篩組，但指揮中心抵死不肯，把時間和精力都花在自我吹捧，禍到臨頭時篩檢、檢疫所、病床、醫護等資源全都跟不上。雙北、彰化等縣市決定自行快篩後，陳時中16日才改口說要廣設篩檢站，問題是若篩檢能量不夠，一樣追不上病毒。現在一天才幾百例就應付不來了，萬一出現上千例時，豈不將是一場災難？

有護理師擔心染疫想住防疫旅館被拒，陳時中身為指揮官不慚愧嗎？華航事件外界批評指揮中心把機組員居檢天數縮為3天，但如果我們之前對高風險人員定期篩檢，進行廣篩及入境普篩，眼前的危機可能根本不會發生。

另一個讓人憤怒的是，蔡政府要大家不要傳假訊息，這當然沒錯，但指揮中心只提供一半訊息，這又是怎麼回事？之前確診案例的住處、足跡都詳細公布，但從每日本土新增跳到2乃至3位數後，指揮中心除了原有的萬華、宜蘭遊樂場和蘆洲獅子會等群聚有公布，其他半數新增個案住在哪裡，始終不肯講，只把責任推給縣市政府，還說現在公布足跡已無意義。其實把地點講出來費不了多少時間，陳時中卻不肯自己來說。這種遮遮掩掩迴避事實的作法，給人的感覺是疫情已多點爆發，指揮中心無力應對，又拉不下臉來面對。這就防疫職責而言，是嚴重的有虧職守。

失職蔡政府 愛民還是害民

萬華篩檢站陽性率高達10%，該區18萬人口推估可能有1.8萬人染疫，這多可怕！這還只是在萬華篩出的數字，那沒篩檢站的天母或木柵有多少人呢？指揮中心1年多來不肯多做篩檢，現在疫情抓瞎，遑論畫出重感染區及安全綠區以作社區隔離。如今醫療量能不足病房不夠，陳時中卻說不考慮設方艙醫院，是準備放任輕症者傳染他人嗎？萬一確診大爆發壓垮醫院怎麼辦？我們有為進入4級警戒做準備嗎？現在靠民眾自發性避免外出來防疫，但沒有搭配廣篩，說穿了只是擴大版的14天居家檢疫而已，除此之外指揮中心對疫情根本沒招，這種政府是愛民還是在害民？

蔡政府寄望下個月可以有莫德納疫苗到貨，7月則是國產疫苗上場，但之前陳時中信心滿滿地說口袋裡有1500萬劑疫苗，其實到貨的數量和時間都在未定之天，目前看來台灣要達成群體免疫還很遙遠。國產疫苗只做到第2期人體試驗，不做完3期的話，安全性夠嗎？政府敢這樣就緊急批准上市讓民眾施打嗎？此外，病毒一再變種，像印度病毒就非常凶狠，現有疫苗都是依據去年的病毒株研發的，對變種病毒的保護力還得打個折扣。

換句話說，防疫下半場要靠疫苗，但那將是一場極耗金錢與政經人脈的爭奪戰。但蔡政府起步慢又不夠積極，如今連其他國家的車尾燈都看不到。疫苗對台灣現在爆發的疫情來說，是遠水救不了近火，當前最迫切的是盡快把篩檢量能拉起來，設置簡易方艙醫院治療輕症患者，將珍貴的醫療資源用於重症患者，搶救生命。蔡政府必須虛心認錯，立即調整防疫政策，不要再誤國害民了。

台灣防疫漸漸走上美國老路，陳時中再不反省，台灣小心走上印度慘路。