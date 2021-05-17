上周因高雄興達電廠跳電導致全台大停電後，17日再次傳出興達電廠1號機組故障意外，結果又要停電了。兩次興達事故，等於是連續給政府與社會一個警訊。

上周的513大停電，蔡政府官員全力辯駁，強調是電網問題、與缺電無關；而且舉出原因，說正好是所有最壞的因素同時發生，才會引發大停電。最後，甚至把事件歸因於台電單一員工操作錯誤的因素。這樣烏龍的疏失，誰相信呢？果不其然，興達電廠再次因發電量不足要停電。

事實非常明確，513大停電就是警告當局：供電吃緊，稍有事故就會引發大停電，這其實就是缺電。而本周興達1號機組的故障是另一個警訊，告訴當局：如此龐大的電網、上百個發電機組，總是會有無法掌握的意外與故障發生，這也是為什麼要多為電網留有更高的備轉與備用容量率。

蔡政府一直吹噓其推動綠電的成果，但上周大停電其實就已看出綠電不足依恃的特性：乾旱讓水力發電大減，光電比預期少且入夜後就歸零，風電則在用電高峰的夏天，更是低到只有個位數字。

興達1號機組在故障2小時以後就加入電網併聯發電，但台電晚間又緊急宣布必須分區停電。對政府、台電而言，不該也不能粉飾太平，因為從上周的大停電到本周再度停電，都是供電能量不足的警訊，端看政府是否有接收到，願意正視與解決問題。