台灣再度無緣世界衛生大會（WHA），又遭遇疫情嚴峻的考驗，大陸本土疫情亦出現回潮。原以為兩岸今年疫情受控後將可望恢復交流，但一方面政治情勢依舊緊張，另一方面疫情警報再度響起，兩岸關係欲走出「疫情之亂」，何其難哉！

台灣欠大陸一個感謝

疫情給兩岸關係打上了死結，不單因為雙方民間往來受到前所未有的限制，更嚴重的是雙方社會出現相互敵視的民粹氣氛，原本作為維繫台海和平最關鍵的紐帶，如今幾近斷裂。蔡總統主動提出「疫後恢復兩岸交流」，福建接著宣布開通「兩岸快捷通道」，兩岸民間交流回春竟成為一場徒留記憶的「快閃」。

遺憾的是，台灣宣布開放大陸商務人士抵台後，未見具體新政策落地，福建開通兩岸便捷通道後不久，即因台灣爆發本土疫情而暫停，兩岸官方雖試著打開恢復交流的窗口，最後卻淪為一場空，未能形成良性互動與正向循環。近期隨著中美關係緊張、WHA議題延燒，大陸反美與台灣反中情緒高漲，兩岸關係更壞。當此關鍵時刻，北京會如何表態？40年來兩岸和平大局還能維持嗎？

與其以「沙盤推演」的策略式思維因應陸方對台灣這一波疫情的動作，不如心平氣和地回顧這1年半來兩岸關係因疫情而生的風風雨雨，認真思考疫情中兩岸各自的作為，並釐清是非對錯。只有釐清這一點，才能解開疫情加之於兩岸關係的死結。

台灣需要對過去1年來因疫情針對大陸的各種限制、仇視、敵對而負責。簡言之，台灣必須就此做出檢討。平心而論，在武漢剛剛發生不明疫情之際，疾管署2位專家就獲准赴武漢考察，後來疫情爆發各國手足無措，台灣立即管控兩岸往來、切斷傳播途徑，這難道不是在大陸的協助下才達成的嗎？更何況，大陸並未阻擾台灣獲得世界衛生組織（WHO）的病毒DNA序列、疫情資訊通報，在與世衛技術交流方面並不存在障礙，大陸也全力保護和救治境內染疫台胞，台灣真的欠大陸一句感謝！

可悲的是，台灣不僅沒有向大陸道謝，反而從疫情爆發的第一刻起，就對大陸乃至所有帶有大陸背景的陸配、台商、兩岸家庭子女發起最惡毒、最難堪的羞辱和攻擊。當然必須承認，蔡政府高層在內也曾多次向對岸釋出善意、表達肯定，但在由民進黨一手主導掀起的民粹烈火之下，這些理性的雨露很快就被澆滅，取而代之的是政府隨波逐流，堅持對疫情表達歧視性稱呼、推出許多違背人倫的政策、縱容執政黨內人士的各種謾罵。

承認大陸抗疫成功

如今，台灣自己也深陷疫情，不知道當初企圖藉疫情政治化操弄的有心人等，是否嘗到了惹火燒身的苦果？台灣是客觀面對大陸抗疫有成事實的時候了！是向大陸誠懇道謝的時候了！回顧過去，無論是1991年華東水災，還是2008年汶川大地震，台灣社會對大陸都抱以同文同種的同情，去年大陸首先爆發疫情，本應是兩岸放下政治糾葛、從人性的高度重新攜手的契機，台灣卻做出了最差的示範。

另一方面，現在是大陸勇於承擔「國之大者」責任，跨越政治上的隔閡，直接向陷入疫情之苦的台灣伸出援手的時機。近期經過快篩查出的患者中，有人發病時間可以追溯到1個月以前。換言之，台灣這一波疫情來勢凶猛，隱形傳染鏈已經在全台各地悄然擴大，再加上此次傳播的英國變種毒株傳染力更強，台灣能否安穩度過這個春夏之交，還是是未定之天。

相對而言，經過多次實戰動員，大陸在普篩、疫調、輕症患者救治、醫療資源調配上已經積累了豐富的經驗，已被WHO認可的陸製疫苗亦產能充足，所以，如果單純從力量和能力上評估，大陸完全可以協助台灣撐過這段最艱困的時期。這時候就需要大陸以高超的政治智慧，以台灣人民普遍認同的方式，提供力所能及的支援。

人心都是肉做的，期待大陸展現出「關心2300萬台灣同胞生命健康」的擔當，相信在兩相比較之下，台灣人民會真誠地向大陸感恩，而過去1年來乃至5年來，鬱積在兩岸關係的各種憤懣、仇恨、哀怨，將如過眼雲煙，一消而散。