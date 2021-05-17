蔡英文總統任期即將屆滿5年，現在可以仔細來分析一下其過去5年的經濟表現及主要經濟政策上的問題。從2016年到2020年的5年之間，蔡政府每年平均的實質經濟成長率為2.87%，略低於馬政府8年期間的3.00%。不過，因為兩任政府都曾遇到前所未有的全球經濟危機，馬政府時代在2008年至2009年間有全球金融海嘯，而蔡政府則面對全球新冠疫情的衝擊，對台灣經濟都造成嚴重的衝擊。所以，從總體面來看，兩任政府的經濟表現相去不遠。

再從經濟政策面來看，蔡政府有的幾個重大經濟政策，不是有嚴重問題就是有跳票的情況，值得吾人關注。在國內方面，蔡政府最大的經濟政策問題之一，就是過於急燥的能源政策，也就是所謂「2025非核家園」的政策目標。在不顧人民通過公投，反對「2025非核家園」的情況下，蔡政府為了快速達到非核家園的目標，一方面花大錢購買綠能，一方面為了彌補核電的不足，於是又快速的改用火力發電，結果增加大量煤碳發電造成嚴重的空氣汙染及其他影響。

雖然蔡政府號稱大力推動綠電，但是依台電最新公佈的資料顯示，綠電發電佔比從2016年的4.8%略為增加到5.4%，離2025年綠電要達到20%的目標相去甚遠。另一方面，在用電需求不斷增加的情況下，核電廠的供電也沒有減少，而且由於供電的吃緊，結果在短短幾年之間出現兩次全國性的大停電，顯示台灣現在供電的不穩定性與電網的脆弱。未來幾年如果還要以供電不穩的綠電來取代核電，台灣供電不穩定與脆弱會不會成為常態現象？

國內經濟的另外一個嚴重問題，就是依然高居不下的房價。過去幾年雖然推動實價登錄2.0與房地合一稅等等，但是仍然無法有效的控制房價。其實真正有效的是大幅提高囤房稅，因為這會讓囤房者每年都必需負擔高額的稅負，從而才有可能減少他們持有住宅的數量。另外，為提供年輕人及弱勢者更多的選擇，當時蔡政府承諾要提供20萬戶的社會住宅，現在五年過去了真正推動的社會住宅只有4.4萬戶，加上規畫中的8.3萬戶，全部也只有12.7萬戶，離當年承諾的20萬戶相差很大，更何況這些規畫中的8.3萬戶根本還不知道何時才可以看到。

在國際經貿方面，CPTPP已經在2018年底生效，RCEP也已經在2020年簽署，預計今年底或明年初就會生效，結果台灣卻仍然無法加入，甚至連申請的動作都看不到。另一方面，蔡政府不顧民意反對，執意開放美國萊豬，但是卻換不到美國的回應，台美FTA完全沒有影子。同時，在開放萊豬民意反彈的壓力下，蔡政府也不敢開放日本福島核食，結果台日FTA也看不到，當然以日本為首的CPTPP也很難有任何進展。

此外，新南向政策當年如火如荼的推動，結果台灣與新南向國家的經貿關係不但沒有增加，反而是逐漸減少。依財政部海關統計資料顯示，東協國家佔台灣出口比重最高的是2013年的19.0%，到2020年只剩下15.4%。也就是說，5年來的新南向政策可以說是完全看不到任何成效。

去年初疫情爆發，全球貿易量萎縮，導致台灣傳產出口下跌8.4%；而受惠於宅經濟的發達，台灣電子相關產業一枝獨秀，出口成長率高達17.9%。在後者的強力拉抬之下，出口仍能維持在4.9%的成長，也使得去年我國經濟成長率維持在3.11%。但是，在電子相關產業大幅成長的情況下，去年其出口已經占總出口的56.7%！而因為兩岸電子產業有高度產業鏈的關聯，再加上大陸對半導體進口需求，帶動台灣對大陸出口大幅成長14.6%，導致大陸占台灣出口比重由前一年的40.1%上升至43.8%。也就是說，雖然這兩年台灣出口順暢，帶動台灣經濟成長，但是也造成台灣的出口產業更集中在電子相關產業，出口地區則更為集中在中國大陸，形成台灣出口系統性風險的增加。

總體上來看，過去幾年台灣的經濟表現還算不差，但是經濟體質與結構上的問題仍然是相當嚴重，不論是國內部門或是國外部門都有很多的問題，政府相關部門應該更努力的去解決才是。(作者為政大經濟系教授)