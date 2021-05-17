新冠疫情目前在台灣擴散，17日單日新增本土確診病例333人，雙北進入第3級警戒，不但引起民眾恐慌，也打亂了民眾生活步調。蔡政府去年自詡為防疫的模範生，並且以「Taiwan can help」為口號，爭取參加世衛大會。現在台灣疫情擴大，在缺乏疫苗的情形下，恐怕要改成「Taiwan needs help」。

不久前，我邦交國巴拉圭因疫情嚴重，希望取得大陸生產的疫苗，有心人士趁機鼓動巴國與中共建交。蔡政府立刻同意巴拉圭從我國援助巴國興建社會住宅的2300萬美元款項中，移撥款項供巴國購買疫苗。並且在美國從中運作下，巴拉圭終於成功向印度採購200萬劑疫苗。

現在台灣自己也需要疫苗，誰來幫助台灣呢？

首先，目前有能力生產並輸出疫苗的國家包括美國、中共、俄羅斯與印度。但是印度因為疫情失控，已經停止疫苗輸出。美國則是忙於在國內施打疫苗，只提供若干疫苗給鄰國加拿大及墨西哥，尚未聞向其他國家提供疫苗。當初巴拉圭能夠買到疫苗，背後有美國的力量。

其次，蔡總統就任後，政府自稱是40年來台美關係最好的時刻。美國確實在這段期間，通過若干友台法案，批准對台軍售。但是，台灣得到了甚麼實質利益呢？

友台法案只是精神支柱，批准軍售讓台灣付出鉅額費用，克拉奇主持「台美經濟與商業對話」，也沒有重啟台美TIFA談判。尤其是阿札爾來台並沒有帶來疫苗。也許去年台灣疫情控制得當，並不急需疫苗，但是現在情況不同，美國會採取甚麼回應呢？

蔡總統派蕭美琴出任駐美代表，眾人都寄予厚望，期待蕭美琴能夠將台美關係更加提升。甚至有媒體認為蕭美琴可能是「台美建交」前最關鍵的駐美大使。言下之意，蕭美琴有可能促成台美建交。既然如此，蕭美琴請美國提供台灣若干疫苗，應該不是難事。但是萬一美國沒有回應，台灣也只能自力救濟。

去年林全負責的東洋製藥公司訂購3000萬劑優質的BNT輝瑞疫苗，但是因為代理商是上海復星製藥公司，引起民進黨人士不滿，使得此項採購宣告破局，平白喪失進口疫苗的機會。台灣目前只有不到32萬劑防護力遠低於其他廠牌的AZ疫苗。台北市長柯文哲直言，疫情洪峰尚未到來。倘若果真如此，台灣迄今獲得的疫苗如同杯水車薪，等於防疫工作只做了半套。

日前媒體報導，我國友邦宏都拉斯將從中國大陸購買疫苗。宏國衛生部5月10日宣稱：薩爾瓦多將幫助宏國從中國大陸購買疫苗。宏都拉斯總統葉南德茲11日更直言，為了買到中國的疫苗，願意照中國所說開設商務辦事處做為「外交橋樑」。連我邦交國都以疫情為重，撇開政治因素，爭取向大陸採購疫苗，蔡政府是否該有所警覺，預留緊急應變的後路？

中共外交部發言人華春瑩日前聲稱：「事實上沒有誰比我們更加關心台灣同胞的健康福祉」。外交部長吳釗燮卻公然表示，這是「無恥的謊言」。萬一美國疫苗無著，台灣又得不到大陸疫苗，吳釗燮要不要向國人說聲抱歉？(作者為退休大使)