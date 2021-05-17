人口台灣第一的新北市，與最大縣彰化縣，已成政府抗疫陣列中的引領者。新北市長侯友宜的口頭禪「超前部署」，各地方首長紛紛跟隨念誦；彰化縣衛生局長葉彥伯，30年公衛經驗，帶領彰化戰過腸病毒與食安風暴，新冠疫情1年來彰化縣的行政作為，各地衛生局仿效。

跟著念經的人未必真懂得精義，有些縣市長高喊「準3級警戒」，認為就是「超前」。超前部署概念用於天災警戒，從朱立倫到侯友宜，新北實施多年。以颱風為例，斷樹、土石若阻斷山路，當山坡社區有事，怪手山貓無法抵達；因此颱風未至，機具設備就預先上山就位，以防萬一。超前災難，事先部署，功力高下，端看危機處理團隊的危機想定，設想各種可能，預先擬解決方案。

危機想定就是預測未來，但須以現況為基準，掌握事態邏輯，加以推演。這也是去年4月葉彥伯所做的事。當時彰化縣擴大無症狀居家檢疫者篩檢，被中央政府指控「私下篩檢」、「圖利他人」，移送政風調查。側翼也發動，例如藉醫護之名，實際上是商業粉專的「美的好朋友」等網軍，衝前鋒，控葉彥伯罪名十多種，事後證明皆是扭曲與造謠。

現在雙北與彰化擴大篩檢，主動出擊，就是葉彥伯1年前的邏輯。與陳時中的蓋牌、圍堵，原則不一樣，但不衝突。中央與地方相互補充，不是唯有順時中。

確診案例暴增，氣氛駭人，專業訊息也不能再只是中央說了才算，地方機關了解在地特性，發言的角色更重要。中央此時，重點應當防阻醫美「假專業」粉專在社群網路上的擴散。這類假建議、假醫學知識，就像藝人穿上白袍代言健康食品一樣，只是演戲。以「美的好朋友」為例，現在呼籲學生、青年不要返鄉南歸，忽略年輕人實際困境，也沒考量全島經濟發展將是抗疫成功的基礎實力。為了政治攻防，去年中央政府驅使或縱容類似網紅當側翼，現在必須以專業為由，要求收斂。

也因為政治考量，當前抗疫最重要的疫苗，台灣只有他國零頭的小數點。英美接種率8成時，台灣接種率不到1%。國人接種意願低不是關鍵因素，疫情大爆發前，自費疫苗預約早已滿額；台灣疫苗數量極少，先前只依賴WHO分配機制才獲得一點點零頭，是重大國安疏失，國家醜聞。到底是不是蘇系立委介入，使得疫苗採購嚴重延遲，還是國安單位堅持不向中國代理商採購？

當自費疫苗在台灣耗盡時，政府的駐美代表處誠實宣告：「截至上周，對美交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗」，駐美代表當然不知台灣民眾打不到疫苗，是哪個國安工作的環節搞錯優先次序，沒下令駐美代表處盡快落實讓疫苗抵台。

1年來太多政治盤算干擾抗疫，監察院該勇敢點，追出國安醜聞真相。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）