寫作本文前，我要先強調，我無比希望「一切都如同奇蹟般立刻變好」，更是極度渴望「天佑台灣」。但有些話該批評就要批評，任何的成功或失敗，細究以後多半都找得出原因，現在該是台灣全盤檢討的時候了。

如果要說台灣這次防疫到底有什麼錯，用一句話來形容，就是「得意忘形所以缺乏準備」。

去年2月22日，衛福部醫事司司長石崇良在指揮中心記者會後受訪時表示，根據統計，全台負壓隔離病房約有1100床。那是台灣去年新冠肺炎爆發後負壓病床的能量，現在距離那時超過400天了，照理講在全球大爆發，許多國家面臨醫療系統崩潰，有這麼多前車之鑑時，我們該引以為鑑，擴充醫療系統能量了吧？

非常不幸，台灣就是沒準備好！同樣都是這一位石崇良（現已升為次長），他在今年5月13日接受中央社記者電訪時，說台灣目前約擁有1000床負壓病房。是的，400天過去了，我國的負壓病房數量成長為0！而截至5月16日為止，雙北只剩51床，醫療量能極度吃緊。

負壓病房只是抗疫眾多重要子彈其中一種，其餘如同口罩、酒精、疫苗、氧氣、呼吸機也都很重要。然而現在蘇貞昌只敢臉書強調口罩庫存8億片，57萬瓶酒精，以及防護面罩、全身防護衣、隔離衣的量，絕口不提政府在國際上到底買到多少劑疫苗（目前只有30萬劑，給一個新店區打第一劑都不夠），就可看出疫苗這一關「政府同樣沒準備好」。

這就要問了，是誰讓去年底東洋公司訂購德國BNT疫苗的案子破局的？那時東洋說最快今年第一季就可以取得1000萬劑，如果現在已有1000萬劑，500萬人完成施打兩劑，豈有今天的窘狀？

再說得更不客氣，政府沾沾自喜的「超前部署」，僅只是在反中浪潮下產生的一朵「美好的泡沫」，一旦不涉中國因素，政府通通都是落後部署。先不提台灣那低於1%，遠遠落後鄰國的施打率；韓國都能生產AZ疫苗，已有超過350萬名超過65歲長者施打過AZ或BNT了，台灣呢？現在說最快7月底有國產疫苗可打，但那還是沒做完3期試驗，未真正於疫區測試效用的產品，打下去後有多大效果，國際是否承認，都是未定之天。

疫苗這一關，台灣就是落後部署，找再多藉口都改變不了事實。台灣沒這麼了不起，台灣沒這麼了不起，台灣真的沒這麼了不起，這句話很重要所以說三次。現在政府僅只是雙北升三級，但餐廳仍可內用，百貨照開，對比5月15日新增31例，過去七天平均29例的新加坡，已經在禁止「所有室內無法全程戴口罩的活動」，筆者不禁想問，是台灣人有什麼天生神力，上帝護體，可以過得更自由自在一些？

誠實面對台灣好運已用完的事實吧！謙卑謙卑再謙卑的與那些經歷慘痛教訓的國家（過去疫情爆發，之後卻能壓下來的國家）學習如何社交管控、如何蓋方艙醫院，如何搶購疫苗吧！唯有這樣台灣才能重獲生機。

天不會自動佑台灣，台灣是靠人佑的。滿招損，謙受益。過去一年浪費了時間沒擴建負壓病房，沒搶購疫苗，現在一定要一天當兩天用，紮紮實實的抄其他國用血淚累積出的防疫經驗才好。

（作者為網路媒體工作者）

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