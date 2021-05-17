拜登上台以來，除了內政上加速民眾打新冠疫苗、發救濟金避免社會動蕩加劇，外交上就是竭盡全力籌組「反中同盟」的統一戰線來圍堵中國。5月11日，印度總理莫迪宣布由於新冠疫情在印度全面失控，決定婉拒英國的邀請，不參加6月11日的擴大G7高峰會議，嚴重挫折了拜登精心籌劃的反中統一戰線。美國兩黨精英共同支持的反中同盟幾個月來的運作，迄今是雷聲大雨點小，將來也必定失敗，爲什麼？

難道只是天不助美國，還是美中客觀實力的反映？

拜登4月28日國會演講說出了美國面臨的問題。他開場就說美國正處於一個世紀以來最嚴重的大流行病，大蕭條以來最嚴重的經濟危機，自內戰以來美國民主經歷過的最嚴重的攻擊。美國的最大挑戰是與中國及其他國家正在進行主導21世紀的競争。他誠實的指出美國的許多問题。

1.基建、製造業與研發問题：他說縱觀美國的歷史，政府主導的公共投資和基礎設施改變了美國，它創造了就業機會並完成橋樑、公路、港口、鐵路網、航空網的現代化。但是過去幾十年對基建的忽視造成美國的全面落後，包括35%的農村美國人仍然沒有與高速互聯網連線。

美國的輸電網容易受到風暴、駭客攻擊和災難性故障的影響，正如我們在德克薩斯州和其他地方在冬季風暴中看到非常悲慘的結果。風力渦輪機的葉片沒有理由不能在匹茲堡而是在北京建造，美國工人沒有理由不能在電動汽車和電池生產方面領先世界。

幾十年前，美國曾經將GDP的2%用於研發。今天，我們花費不到1%。如果美國不改變，將在主導未來的產品和技術領域的競爭中落後，這些領域包括：先進的電池、生物技術、計算機晶片和清潔能源。

2.嚴重的貧富不均：美國今天最大問题是1%的最富有者占有了75%的社會總資產，根據一項研究，CEO們的年工資是普通工人的320倍。而許多人每週工作40小時，仍然生活在貧困線以下。

2000萬美國工薪階層和中產階級在新冠大流行中失去了工作，與此同時，美國大約650位億萬富翁的凈資產增加了1兆美元以上，他們現在資產價值超過4兆美元。

在這場大流行病期間，有200萬婦女退出了勞動大軍，80萬個家庭現在仍在等待醫療補助，以便為他們年邁的父母或殘疾的親人提供家庭護理。雖然美國的人均醫療支出是其他發達國家的两倍以上，但是壽命卻是中等水平，事實上，我們支付的處方藥價格是世界上最高的，幾乎是其他國家的三倍，而2750萬美國人沒有醫療保險。

最近的一項研究顯示，美國55家最大的公司去年有超過400億美元的利潤，而所繳納的聯邦所得稅為零。許多公司通過避稅天堂逃稅，從瑞士到百慕達到開曼群島。他們受益於稅收漏洞和扣減，允許外包工作和將利潤轉移到海外。華爾街沒有建設這個國家，是中產階級建立了這個國家。

拜登的最大挑戰

爲了解決這些問題，拜登提出了雄心勃勃的美國就業計劃和美國家庭計劃，這需要數以兆計的政府投資，但是錢從那裡來？20年的伊拉克和阿富汗戰爭使得美債增加7兆美元，而應對新冠病毒兩年內又增加7兆美元。美國不可能靠印美元來解決內部問題，所以必須對1%的富人和跨國公司增稅。這是合理的，但是也將是決定他個人成敗及美國國運的大挑戰！

所以拜登需要一個和平的外部環境！他很誠實的對習近平說「我們歡迎競爭，我們並不尋求衝突」。他還告訴習主席，美國將像北約在歐洲一樣，在太平洋地區保持強大的軍事存在，這不是為了引發衝突，而是為了防止衝突。美國的大戰略是爭取時間，一方面用各種手段延遲中國的發展速度，同時內部做出必要的改革。

用人權和民主口號，用新疆、香港問題糾集西方各國譴責、或制裁中國都是騷擾，不可能產生任何長期性的實質效果！

南海是世界最重要的海運通道之一，10%的英、德、法的對外貿易都需經過南海，所以三國也應美國的鼓動派出軍艦遠行南海來宣示自由航行，但也都有分寸知會中國不進入爭議島礁12海里之內。

拜登原先寄望印度在重要製造領域擔負起取代中國的角色，但是新冠疫情在印度的失控，將拖累印度經濟至少兩年，而兩年後所面對的將是更加強大的中國和完全不同的世界！

事實是美國的民主沒能滿足美國人民最迫切的需要，必需改革，而中國的榜樣給世界提供了一個不同制度的選擇！和平競爭才能帶給人類更大的幸福！

（作者為中美論譠社社長 ）

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