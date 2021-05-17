台灣在防疫賽局打了上半場好球，下半場卻已呈現一局爆的局勢，或許不能全歸難於先發投手陳時中，而造成恐怖暴投原因直指民進黨籍不分區立委范雲那駭人的「3+11」暗號，導致自詡防疫國家隊的防疫中心，慘遭病毒突破防線，不僅是滿壘有人不斷得分，一局called game態勢更是恐難避免。然而有媒體人暗指下錯暗號的並非范雲，而是另有黨內重臣；倘真如此，防疫國家隊若不及早交出戰犯，一場好球被誤當假球在打，恐將徹底傷透球迷的心。

但比賽尚未結束，先發投手的疲態盡現，豈不令人憂心？從對立委釋放地方政府可向指揮中心申請購買疫苗的態度，可知事有蹊蹺。雖然北市長柯文哲既管不住嘴又顯得反應過度，但對照以往順風球局數，凡遇防疫事務總是擺出非陳時中說了算、地方只能配合的配球模式，如今被隊友質疑，也是「剛好而已」。

而近日指揮中心開疫情記者會，並沒有像之前那樣明確公布確診者感染源及足跡，擬授權地方政府自行公布疫調的做法，照樣引來甩鍋罵名。誠然隨著確診數爆炸性成長，再逐一說明個案意義不大，但批評也非惡意，以往指揮官陳時中游刃有餘地每日上記者會宣讀疫調，正是他民調日高的癥結所在，如今做法改變自應承受公評。

回想防疫初期，防疫指揮中心由二級開設提升為一級開設，但指揮官未循例由行政院副院長陳其邁出任，就遭質疑是將部長陳時中當政治防火牆。豈料臨時通知上場先發的投手卻投得有模有樣，民調竄升全國最高，自是執政黨高層始料未及，但陳時中部長卻大有「養寇自重」的危機感，也難怪會有日日親上火線的作法。

或許多數球迷仍會待念時中沒有功勞也有苦勞而不忍苛責，但中繼投手乃至於後援投手人選仍不見執政黨牛棚熱身，難保接下來的民心不會像擊出全壘打一樣，因為疫情蔓延像「變了心的女朋友，回不來了」！

為今防疫除了圍堵擴散之外，疫苗更是要害所在。眼下台灣在疫苗取得與施打率進展緩慢異常。對照陳時中自去年以來，從多次信心滿滿的宣稱某某國外大廠疫苗取得在即、指揮中心宣稱各國際藥廠購買近2000萬劑疫苗，到如今僅取得30餘萬劑AZ疫苗，交付率低於2%，國外引進遙遙無期。再算上林全那有望取得疫苗的東洋案舊帳，根據當初條件，台灣至多可採購3000萬劑疫苗，衛福部卻僅提出兩百萬劑的預定採購量，數量遠低於BNT預計供應量。破局之餘，衛福部在後續疫苗取得又幾乎交了白卷，難道不該歸咎衛福部當時處置失當？

眼下只能指望國產疫苗，總統蔡英文為了鞏固民心，早已宣布帶頭施打。7月擬核准的疫苗僅通過二期臨床試驗，缺乏3期臨床試驗就要上市開打，在在說明了執政黨是因疫情危急而便宜行事。縱然效果差異可能不大，但回顧以往陳時中部長與防疫中心對中國大陸疫苗的態度，從初始說法的：「技術性報告不完整、國際期刊發表量也不夠、須修法方能進口。」到後來：「須符合安全、有效、可以買、有人願意用等4原則，中國疫苗前3項都不符，也不知多少人想用。」到最後的：「打中國疫苗入境可承認」，陳時中說法無不藉質疑安全性來「消費」中國疫苗。但中國疫苗早在去年底今年初陸續完成三期試驗，儘管後續仍有外媒或國內人士質疑三期試驗數據，以相同標準觀之，目前國產疫苗三期試驗數據只會是先上車後補票，其僅完成二期的技術性報告、國際期刊發表量、安全、有效等說法，不正說明了部長的前後矛盾？

自防疫工作開展以來，凡有人質疑防疫或者多事建議，防疫中心屢屢以是侵門踏戶般來加以反擊回應，稍有批評甚至不用批評，只要沒有對政府作法加以讚賞肯定，很快就會引來「出征」。藉批鬥手法來實施「群眾監督」，導致關心疫情的專業人士從烏鴉變寒蟬，即便現在成了先知，但大難臨頭，再有心曲突移薪也是無濟於事。

(作者為自由撰稿人)

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