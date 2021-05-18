在市場經濟的架構裡，競爭並不是競技中的那種敵對。 競爭常常激起競爭者的怨恨和惡意，想加害於別人。所以，易於把戰鬥與競爭混為一談。 競爭者的目的是要在合作的制度裡有卓越優異的成就，使社會每一分子能夠為社會其他分子提供最好的服務。只有獨裁者指派各人的各種工作，各個人並非基於自己的才德和利益來幫助獨裁者的地方，才沒有競爭。 ──奧地利學派經濟學家，米塞斯，《人的行為：經濟學研論》

「921案」讓我對政治的本質有更深沉的思索。李登輝與陳水扁的角色，答案不就很清楚了嗎？

政治力量運用媒體傳播，放大了自己的利益形象，更放大了對手的不良形象。法律正義也被算計在內。這是「921案」的政治效應。

在「921案」我見識到政治與媒體結合關係的威力。媒體傳播力量是政治所重視，無論運用在正面或負面，都有作用。就政治競逐權力而言，競爭往往走向零和遊戲，媒體基於生存或利益考量，第四權，為社會追尋真相的神聖天職，往往也淪陷，這是政治力的展現。如此，社會根本沒有所謂第四權之說，它僅僅是附庸政治服務的工具，奢言第四權真是抬愛媒體的恭維之詞（少數正義除外）。「921案」形成的過程就是這個註解。「中天關台」也是這個註解。

因此，媒體的政治關係也變成社會檢驗媒體第四權的重要指標，這是媒體社會正義的禁忌領域。

「921案」的真相，如果沒有媒體的政治傾向可議，也許根本掀不起「921冤誣案」的可能，因為真相說明一切，只有事實才能擺平爭紛說詞。這就是媒體沒有政治立場的社會正義，只要真相浮出。

遺憾「921案」涉及的法律正義，也就與媒體傳播的究竟是真相或是與事實相反的「假相」有重大關聯。其中，政治威力是決定因素。但政治真的可以永遠一手遮天，媒體真的要一直扮演傳播不實的邪惡幫凶？對社會而言，沒有真相，就沒有法律正義，媒體是關鍵。「921案」應該可以當作實證分析的範例。

政治權力製造法律無辜

雖然曾經多年參與國家立法，予當前社會之法律體系據以執法，也曾經主動立法形成體制，協助社會完整法律秩序，但我卻沒有法律訴訟的實務經驗，吃了一大虧。由於921被控訴貪污、圖利，所以被賦閒失業在家，我心急如焚亟盼趕快釐清真相，期以能迅速結束訴訟恢復正常生活，因此花很多時間投入司法被告的世界，這是一段心情很沉重的悲哀歲月。

一開始，「921案」經整個案情理清之後，不考慮政治因素，就法論法，我發現本案涉及的一些法律瑕疵，盡可能的找機會去請教法律專家，包括法官、檢察官、法院院長、律師、學者、大法官、監察委員等親友我都曾經當面分別請教過，提出本案程序法律缺失，請教能找尋之救濟途徑。就此，他們異口同聲，皆曰：現行體制無法補救，而特別強調救濟須待全案走完訴訟勝訴後，提出告訴訴訟去找正義，但不一定能成功。這也是日後我並未參與辜寬敏大老發起行政冤案控訴檢察官濫權之行列的理由之一。 他們一致性的答案，讓我的希望頓時沉至谷底，真的必須要面臨未來漫長未知的層層官司關卡。

有相當時間，我確實很洩氣悶沉。司法正義在實務的實踐方面，我愈加體會政治人的權勢巨大威力：除了尋利，他們可以利用職權支配司法，達到政治的排除競爭目的。長期來我非常感慨這種情況屢見不鮮，社會、法律依然無力更正，過去三屆立委時期我做得不夠，讓司法正義繼續疏失，犧牲無辜者的生命、聲譽毀壞殆盡，永難彌補。這是政治正確的時代。無奈，「政治正確」正是「社會正義」的劊子手。

因政治層面而導致的法律無辜，也就是所謂的政治誣陷冤案，當然不會是只發生在臺灣，文明進步如美國亦然。

普德曼（Constance E. Putnam）、貝鐸（Hugo Adam Bedau）和拉德列（Michael L. Radelet）合著《雖然他們是無辜的》一書，就死刑誤判案例中，對執法的「傲慢與偏見」（第二部），首先列引的案件就是探討有政治偏見背景如何被誣陷的冤屈案例：政治犯及其懲處。我看這個案例內容，感到有點熟識。

這個冤誣案例反映的司法手段，仍然是檢調常用的：「嫁禍」手法，進行非法逮捕、搜索，鞏固無縫理論（提出多項論證及多項罪名），作假的見證，羅織入罪；然後就是一連串的司法攻防，前後三年（1916 -1918），州最高法院駁回當事人上訴案，確認罪名及刑責。比起臺灣，美國倒是乾淨利落，三年就完成審理程序。1939年，無辜者之一被宣布「罪名及死刑全因偽證而起」，而完全、無條件赦免，前後23年煎熬，獲釋後三年去世。

美國這起誣陷案例，和「我的921案」有點相像，全因偽證而起；不一樣的地方，很慘，他變成無辜死刑犯，而我雖未變成死刑犯也很慘，因為是行政首長，檢方一開始啟動搜索偵辦，由此就被判「政治死刑」。所以，20年來，社會某些人士一直存在偏見，在對立競爭政治陣營，很一致性的形成他們運作排擠之藉詞。

所謂「善為士者」乃指能夠實踐的讀書人，於實踐法治價值者就是法律人。

「921案」起自2000年迄今20載，臺灣由陳水扁、馬英九、蔡英文法律人擔任總統也足足20年。照理，法律人執掌國家大權，依法行政的法治精神更應優勝於由非法律人執政；非常遺憾，臺灣這「20年的法律人執政，是否彰顯了法律人為政應有的法治正面價值？」事實並非如此。

試看法學專業陳長文的感慨：「法律成了服膺個人需求之政治工具」、「法律人的典範未能在政治場域發揮乘數效果」、「在政府治理上，放任玩法、弄法、毀法，無視對法治該有的堅持」…。如此法律人領政，平民百姓乃至專家學者竟然還只能謙卑地請法律人總統「謹記法治滿分」以傲言法律人的「優良風範」。

多麼可悲的台灣民主、法治價值，以及法律教育。

已經21世紀20年代末了，人民都已經選出三位台大法律人擔任國家領袖，實踐20年，至今法治精神仍然只是政治的附加價值。台灣的法律正義為什麼碰到政治就轉彎變調？法曹大員，請告訴我們為什麼？

（待續）