猶記年幼時，曾翻閱重新印行的《牛伯伯打游擊》連環漫畫（李費蒙先生繪製，筆名牛哥），故事中的主角「牛伯伯」，有著誇張的招牌大暴牙，腳蹬美國陸軍制發的軍用大皮鞋，手拿著步槍，領著他的夥伴族人，在當時已關入「鐵幕」的故國山河間，繼續效忠中華民國政府，以游擊戰持續地與人民解放軍周旋。這個早於一九五○年代在台灣地區膾炙人口的漫畫故事，正值當局訴求「反攻大陸」政治正確的氛圍，振奮撫慰了剛由大陸地區播遷到寶島台灣，驚惶甫定的近兩百萬內地軍民，和台灣本地的七百萬同胞，也陪伴了父母親年輕時的歲月。殊不知，在我來到美國求學時，竟然就在我的身旁，發現了一個真實版的「牛伯伯打游擊」，只是在現實版的傳奇中，沒有漫畫世界的詼諧，幽默，或逗趣，而代之以更多的滄桑，悲壯，和乖隔。

二十多年前，我形單影隻地負笈來美求學，並仰未曾謀面的世叔牛叔叔和牛嬸嬸關照，承牛叔叔不棄，也開啟了牛叔叔與我長期的忘年之交。臨出國前，母親曾提及牛叔叔少年時孤兒寡母，家境清貧，故我除了知悉牛叔叔爾後苦讀成功，在美國產業界事業有成，落地生根，但對於牛叔叔的出身經歷，不敢多言，直到某次閒談，牛叔叔主動提及，我方才驚覺牛叔叔的尊翁牛爺爺，在一九四九年海峽分隔後，適為風華正茂，意氣風發的壯年時期，竟然也曾奉派返回祖國大陸打游擊，這不正是「牛伯伯打游擊」的現實版嗎？而後來獲悉更多的詳情，卻讓我感覺無盡地悲涼與惋惜。

牛爺爺，生於遼寧省莊河縣。九一八事變後，日寇竊據整個東北三省，牛爺爺愛國心切，乃隻身潛入關內，投效軍旅，報效國家，服務於軍事委員會軍令部第二廳（後該單位改組為國防部第二廳）。在抗日戰爭期間，第二廳主管情報的蒐集與分析，對於遲滯日軍攻勢，而最終戰勝日本軍國主義，出謀獻策，貢獻良多，居功厥偉，牛爺爺作為單位中之一員，誠為實至名歸的幕後抗日英雄。

抗日勝利，國共戰起，到了一九四九年，蔣中正先生將國民政府安家到了寶島台灣，維繫中華民國的法統命脈於不墜，牛爺爺也攜家人逃入了香港地區，英國殖民政府把這一些不受信任的外鄉難民，全都安置到了荒無人煙，不毛之處的調景嶺（位於九龍半島，原名吊頸嶺），牛爺爺一家也跟隨數以萬計的內地難民們，暫時可以不必再流離失所，而胼手胝足地，在調景嶺建了一個簡陋的安身之處。

在那個龍蛇雜處，國際反共，親共勢力盤根錯節的港九地區，美國政府也就地招兵買馬，吸引身懷絕技的前國軍官兵， 加入總部設在日本東京，由前國民政府蔡文治將軍（黃埔軍校九期生）主持的「自由中國組織」，以籌組一個在台北政權，北京政權以外的「第三勢力」，來為一九四九年發生的亞洲巨變預做伏筆。而這個反共組織在一九五○年下半年，待美軍和中共抗美援朝志願軍雙雙介入韓戰以後，作為一個對抗牽制北京政權，且直接在美國指揮傘下運行的單位，它的功能作用就至為重要了。牛爺爺也在這個當口瞞著家人，加入了「自由中國組織」，離開了香港，航向一個充滿變數的未來。

爾後只約略知悉牛爺爺在「境外」接受了游擊，通訊，空降等訓練，於韓戰炮火正熾期間，被安排空投到了朝鮮半島後緣腹地的大陸東北地區，那正是牛爺爺的老家一帶，去聯繫地面的反共勢力和組訓反共游擊隊。不過牛爺爺和許多空投的組員隨即為當地的解放軍和民兵俘虜，送入監牢中服刑。而北京當局嚴守秘密，持續發送假訊號和假情報回到「自由中國組織」，直到韓戰末期，一架沒有任何記號識別的美制DC-3運輸機，在中國大陸東北邊境空投了十三位美國籍的情報員，並悉數遭到中國共產黨地面武裝人員生擒，北京政權這才正式向美國攤牌，美方始赫然發現，先前空投神州大地的中國籍情報員們不是在戰鬥中身亡，就是被捕獲入獄。而韓戰結束停火後，原來的交戰雙方開始談判換俘事宜，但先前僥倖生還，刻正在大陸監獄服刑的中國籍情報人員，自然地均不在談判桌上的議題中。

不過，美國政府的善後作法尚稱公道，駐香港領事館召集眾情報員家屬開會，身為家中長子的牛叔叔正就學初中，代表著目不識丁的母親牛奶奶，替全家老小做出了一個生命中的抉擇，即接受美國政府提供的慰問金，並在美國政府安排之下，引領全家登上了飛往中華民國台灣省的班機，選擇在又一個人生地不熟的新環境下，再次開展新生，只不過這會兒沒有牛爺爺在身邊的庇護、照顧與支撐，「孤兒寡母」的牛叔叔要挑起長兄如父的重擔了。爾後牛叔叔奮發努力，大學畢業服完中華民國空軍預備軍官役，來美深造就業。在拿到美國公民身份後，牛叔叔念茲在茲的還是那位在東北獄中服刑的老父親，在幾經周折協調的安排下，牛叔叔滿懷希望地自美國抵達東北，想見上老父親一面，不過迎來的只是牛爺爺已早先在獄中物故的消息，徒留牛叔叔「子欲養，而親不在」的終生遺憾啊！

走筆至此，想當年牛爺爺不屈日寇統治，冒險入關參加抗日戰爭，義無反顧抵禦外侮，這是他能夠自主選擇的正確志業。而正當抗日勝利歡騰之際，不旋踵，國共戰起，像牛爺爺這般成千上萬的尋常百姓，要在政治的洪流漩渦中做出抉擇或「豪賭」一把，親共，反共，隨大流沉浮，抑或「雖千萬人吾往矣」的豪邁，這是何等的艱巨和殘酷啊！尚且要拖家帶眷，牽累老小，那更是情何以堪？而牛爺爺加入事後證明不成氣候的「第三勢力」，出師未捷，固然只是冷戰時期的一個小插曲，卻無奈成為了犧牲品。但是牛爺爺何辜，他只不過是一個盡責的父親，利用戰爭時期所習得的專長，冒死養家活口，苟活於亂世，而加入美國政府協助的中國人組織，去對抗一個他當時可能不甚滿意的政權而已，充其量終究是一個政治的「站隊」選項，但付出的代價也未免太沉重了！

試想現今兩岸硝煙不再，回顧過往的慘痛歷史，我輩當珍惜這得來不易的海峽和平，繼續協商穩定發展，共創民族盛世，讓「牛伯伯打游擊」的漫畫，只是作為一個冷戰時期的印記。而現實版打游擊的「牛伯伯」，即文中的牛爺爺，一位豪壯的東北漢子，相信他若有知，也會對中華民族如今的興盛壯大，感到欣慰安心。