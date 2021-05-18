不管任何領域，有很多概念相互借用，例如駭客攻擊與電腦防毒就是借用了軍事的攻擊與防禦概念。同理，國際貿易有個「港對港」（Peer to Peer， P2P）名詞，也被比特幣借用在每個礦工之間的平行聯繫，形成了「區塊鏈」。

美軍與「美特幣」（BTC-Dollar）

正當大家懷疑美元是否與比特幣掛勾、一如過去4、50年美元和石油掛勾形成「油元」體制的時候，比特幣系統「P2P」的運作方式，就頗類似於現在美軍所流行的分散式作戰（Distributed Operation）。

兩者的共同點：在有限的比特幣數量（南海空間也是有限）裡面，以去中心化客戶（打擊平台）廣泛分佈於區塊鏈（南海）中進行比特幣交易（分散式打擊），P2P連結能加快系統效能，反之，打擊P2P則可能拖慢解放軍作戰體系的效能。

很難講是誰抄誰，可能是發明比特幣的中本聰和2004年發明分散式作戰的陸戰隊少將羅伯特• E•施密德爾想到了一塊兒。總之，看到美軍與比特幣都使用分散式概念，不禁讓人背脊發涼。

要知道，攻擊比特幣的駭客不見得是敵人，在很多情形之下，駭客可以是自己人，特別是美元打算打壓比特幣價格、進而讓美元升值的時候。去年華爾街巨富和矽谷新貴紛紛投入比特幣，連敵視比特幣的巴菲特也噤聲，使得比特幣價格不斷攀升，我們非常懷疑美國政府自己可能就是駭客。

最近馬斯克力捧狗狗幣，擺明的就是要做空比特幣、進而推高美元指數，這樣葉倫就不必升息了，即使超發美元或國外熱錢回流，只要美元（或美軍）操作比特幣市場，完全可以控制美元升貶。

過去美元和石油的關係就是建立在油價的基礎之上，而油價又和戰爭有關；因為戰爭必然推高油價，只要油價上漲，美元就會下跌，這是鐵律。所以這50年來，美國都在中東附近發動戰爭，目的就是調節油價與美元的關係。

從2013年開始以至今，美元和比特幣價格關係也是呈現出反比關係，似乎美國打算藉著分散式作戰來操縱美元指數。

拜登政府投入大筆美元在基礎建設以及疫情補助，與其說企業增稅，倒不如說聯準會直接開印美元。財政部長葉倫不過說溜了嘴要升息，引起股市動蕩，表示市場對於美元指數是很敏感的。

過多的美元當然會引起通膨的疑慮，但若美元投入比特幣市場，比特幣就可以作為對沖美元的工具，「美特幣」（BTC-Dollar）就和「油元」（Petro-Dollar）一樣。

數位幣運作與分散式作戰的共同點

兩者有幾個共同點：

第一，局限性。 比特幣的總量最多2,100萬枚，比黃金還要稀缺。若按照現在的採礦速度，要到2140年才能將2,100萬個比特幣開採完畢。雖然比特幣數量越來越少，但是價值卻越來越高。最極端的狀況就是比特幣被開採到無限少，而價格卻是無限高。

同理，南海戰場也是有限的，但目標卻散佈在各處，航母固然有巨大的威懾效果，除非解放軍也出動航母對決，否則像是拳頭打在棉花上。因此，美軍最好是以多樣化與多元化武器出現，越頻繁的出現、越能緊繃形勢，使得解放軍無法動彈，威懾的價值也越高。

第二，分散式。比特幣基於P2P技術運作，比特幣的交易、管理和發行是由比特幣網路統一進行；其設計是公開的，任何人都無法擁有或控制比特幣網路，但人人都可參與。P2P的特性就是需要大量的用戶進場，才能加快運行速度、增高比特幣價值。

與分散式打擊概念相反，美軍出動航母是大軍集中打擊，成本高而且航母本身成為巨大的目標。但若以多批多樣的小型作戰平台例如岸基飛機抵近偵察（老舊的B-52也可以）、聯合越多的盟邦機艦、部署巡航導彈和彈道導彈、低雜訊無人潛艇、無人機、無人艇等武器和技術裝備，散佈到各處，盡量把南海海域填滿，即可達到充分的威懾效果。越多的打擊單元出現，威懾的效果越高。

第三，去中心化。P2P網路是一種去中心化伺服器、而由用戶端交換資訊的體系。每個使用者端就是一個節點、又具有伺服器功能，而且不會降低數據傳輸網路的速度。如果某個P2P客戶端出現問題，整個網路照常工作，不會崩潰。

分散式作戰也是通過有意識的分散、協同和相互支援來創造對敵優勢。這種作戰方式必須去除指揮中心，也就是去中心化，由基層指揮官自主決策。和比特幣系統一樣，需要強大的網路情報獲得和每個節點的輔助決策，就像多個自主決策的蜂群無人機一樣。

第四，節點攻擊。有一種專門針對比特幣節點進行的攻擊，叫做：分散式拒絕服務攻擊（Distributed Denial of Service，DDOS），採取一對一方式展開攻擊，可造成全網運算能力大幅下降、甚至於無法記帳，匯出去的款項不能即時到達收款人。

由於美軍大小作戰平台大規模而又頻繁地出現在南海，以小群無人機艦騷擾解放軍島嶼基地，可能使得解放軍投鼠忌器無法做出相應動作，被迫陷在島嶼陣地裡面，至少要拖垮解放軍作戰體系的運行速度。

傻瓜的共識也是共識

虛擬貨幣有一個重要的概念：共識演算法。不能把共識演算法和協定混淆在一起。比特幣協議規定了節點之間的互動、數據傳遞與區塊驗證的需求。共識演算法則驗證資產和簽名、確認交易並驗證區塊，這些都取決於網路共識。

如何取得共識呢？要讓大家相信比特幣值錢。當人們看到高大上技術名詞與富人紛紛入局，例如馬斯克、推特執行Jack Dorsey、德豐傑風險投資公司老闆Tim Draper、PayPal創始人Peter Thiel等人，還有一大堆看不懂的名詞：金融創新、區塊鏈3.0、基於人工智慧技術等等，當局者能不入迷？虛擬貨幣只是一連串數碼，完全沒有擔保，價值從何而來呢？憑著一串數碼的比特幣如何擔保自己的價值？

過去美元與黃金、石油掛勾在一起，成為美元的擔保品，黃金與石油實質上都會影響人們的生活。儘管聯準會超發美元，只要超發美元被外國所認購、或進入證券市場、而不進入消費市場，就不會產生通膨危機。如今美元和比特幣掛勾在一起，想的大概也是這個。

比特幣需要一群很「鐵」的人，有點像老鼠會，這群鐵粉能說服人們入局，的確，很多人因此而致富，而且很多都還是高智商、高學歷的人。比特幣以傳銷方式進行裂變，讓更多的人入局、相互抱團、相互催眠，推高致富共識。

美軍在南海也是如此，它以虛幻的語言與技術名詞來行銷分散式殺傷概念，強調遏制中國擴張（致富共識），不斷推出新武器像是瀕海戰鬥艦、移動基地艦、無人機艦等等，和比特幣一樣，美軍迫切需要大量犯傻的盟友入局。

其中最犯傻的，大概就是能力不足又缺乏大局思考的台灣，反中抗中的結果，卻把台灣變成全世界最危險的地方。我們可以預期，未來美國必然拉台灣入局南海，無論是海巡艦或在東南沙島嶼防衛方面。

這群人不就是龐氏騙局裡面幻想致富犯傻的老鼠？致富固然是個共識，遏制中國也是個共識，一群傻瓜的共識更是共識！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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