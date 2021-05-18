台灣爆發本土社區感染，急速升高的確診病例數對社會造成強大的壓力，我們原本是全球防疫的模範生，確診病例的攀升猶如每次考試都100分的狀元，突然出現幾題錯誤，考生本人急著把所有教科書都拿來連夜重讀一次，考生親友則慌亂擔憂。其實，台灣的醫療體系、篩檢疫調機制都還有充裕的資源，全民的防疫意識也堪稱世界第一，只是需要時間清理過去一個月擴散的疫情，流行達到高峰後將會逐漸回落，整體社會則將重演歐美各國過去一年多的經驗，忍受幾個禮拜社會封鎖帶來的衝擊。

全球至今已經累計超過1.63億個確診病例，全球公衛組織對於病毒本身已經有相當的掌握，相較於去年2月剛剛爆發時缺乏明確資料，今天Covid-19病毒傳播的樣態與醫療程序都已經發展成熟，疫情本身並不可怕，但是對於原本是模範生的台灣，當疫情出現破口，一時之間必然產生「經濟封鎖」與「社會不安」的雙重衝擊。

我們評估疫情所帶來的經濟與金融風險，就是要推估、或者猜測未來幾周在疫情（政府公布的確診人數、與死亡案例）快速上升的幅度、升抵高峰的日期、以及守穩預防二度爆發的防禦線。政府與企業負責人、乃至股市投資人必須在這樣的日期線上，推估可能遭遇的風險，預作防範，避免經濟與金融市場出現滾雪球式的風暴。

這裡有壞消息與好消息。先說壞消息，指揮中心公布本土案例在5月11日，而本土確診者最早發病的日期是5月2日，也就是說當全國驚覺萬華爆發群聚感染之前，至少已經有十天、甚至更長的傳播期，前期的傳播期間越長，我們未來幾天看到的確診範圍與案例就越大，因此，5月17日的333例不會是高峰，這個星期整體社會、當然包括股票市場、外匯市場、以及各大小企業，勢必將承受日日增長、甚至出現難以想像的確診人數報告的衝擊。

現在公布的數字是過去兩周防疫的歷史，而且因為篩檢能量的擴大，不斷擴大的數字會一次次考驗股市、匯市、以及整體社會的底線。因此，政府與企業防護經濟與社會安全的措施，必須掌握「時間快、用量大」的原則，將超過一半的資源用在本周。去年美國疫情爆發後，美國聯準會的印鈔護盤、財政部的快速補貼，都因為掌握越快越好、越大越好的原則，成功協助股市與企業躲過崩盤風暴，值得政府借鏡。

至於好消息，是我們對於5月11日全國人民警覺到疫情已經擴散後，從社會每一個角落自動產生的防疫措施，過去周六與周日全台北市瞬間進入自動封城，傳染鏈必然因此阻斷，因此最快在本周末、下周初，我們應該可以期待確診上升趨勢減緩、甚至下降，我們判斷，疫情指揮中心訂定6月8日之前做觀察期，就是以下周一的5月24日往後再加兩周，得到6月8日的目標日。

台灣股市在過去兩周重挫，周一以15,353.89點收盤，距離4月29日的高點17,709.23點已經下跌2,356點，16個交易日跌幅重達13.3％。台股的重挫並非經濟基本面的改變，而是受到短線當沖熱潮、美國科技股重挫、再加上疫情爆發的多重打擊。台灣股市從去年11月強漲連續六個月收紅K線，波段漲幅5,163點，此次在疫情打擊下，兩周吃掉六個月漲幅的一半，此外，龍頭績優股台積電實際上已經進入整理期達四個月，周一收盤價549元距離元月的高點679元已經回檔20％，整體市場的價格風險大幅降低，除非疫情引發社會動亂或是更嚴重的政治事件，即使不靠政府護盤，市場也自然會有回升的力量。

因此政府當務之急，最根本就是控制疫情，維持醫療體系資源有效運用，挺過本周確診病患大增的洪流；另一方面緩和經濟與社會衝擊的措施也要掌握「速度快、力量大」的原則，相關部會既有對於觀光業、餐飲業等的急難救助方案要放大水喉，失業救濟補助要強化宣導，安撫焦躁的民心，另外金融機構準備多時的風險防範措施已經奏效，製造業正常運轉也能夠確保，假消息的澄清力度也開到最大，加上國安基金備妥護盤計畫，當能凝聚社會的力量，共同度過此波疫情的高峰。

(工商時報)