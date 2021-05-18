疫情爆炸，一個禮拜連續停電兩次，現在全台灣人民都知道民進黨在說謊了，要批評民進黨已不困難，接下來的問題是，「不然你要投國民黨嗎？」

類似的情形，在2018選舉前出現過。2017的八一五大停電、東廠張天欽事件，還有卡管、深澳電廠……台灣人民沒想到民進黨上台，會這麼「落漆」，於是決定給國民黨一次機會。

只可惜，2018年，國民黨或許是「贏太多了」，擁有的權力超過被人民信任的程度；韓國瑜在支持者的期待下參選總統，也是信任度的一個傷害。於是2020年民進黨繼續勝選，並且似乎有了「金剛不壞之身」，做再多的錯事，滿意度還是居高不下。

「不是民進黨不夠壞，而是國民黨不夠好」，這是台灣政黨競爭失衡的本質。但國民黨到底是那裡不夠好？是行政不夠好，不夠接地氣，還是「追求和平」的原罪，足以讓台灣人民寧願停電、沒疫苗、破壞藻礁、吃萊豬，也不願給國民黨一個機會？

事情應該沒有這麼悲觀。要比養側翼、騷擾司法、介入媒體，國民黨當然比不上民進黨；但是2018年選前，一位國民黨大老的基調是符合台灣人民的感受，「國民黨可能有點笨，卻不壞；我們不敢濫權，不敢介入媒體，不敢想當東廠，更不敢教訓人民。」

現在的國民黨，不需要強調自己有多英明神武，只要證明永遠不會對人民「囂俳」，不會欺騙人民，就是重建社會信任的開始。

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