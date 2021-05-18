針對國台辦表達「台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除島內人為的政治障礙」。陸委會17日晚間發出聲明表示，疫苗取得與使用屬於醫衛專業事務，指揮中心已持續對外說明相關進展，對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，「我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

陸委會這番指控已經不是死鴨子嘴硬，而是草菅人命，如今陳時中政治防疫徹底破功，台灣完全淪陷，社區感染、本土案例，井噴式爆發已經數也數不清，現在都要確診者排隊等病床了，還有本事大言不慚拒絕大陸提供的疫苗。

目前大陸計有滅活、重組蛋白等5款疫苗，打了超過4億人次也沒出大毛病和大紕漏，兩岸同胞同源同種，適用性應該比針對白種人研製的疫苗更高，陳時中有種倒是挑明大陸阻撓台灣購得國外疫苗的證據，不要老是欲言又止、含糊其詞，既然都已經和對岸視如寇讎、翻臉不認人，又何必遮遮掩掩，何妨乾脆講清楚、說明白，委屈哪裡來？否則掩飾就是有故事，故弄玄虛，肯定有見不得人的貓膩。

台灣現在缺水、缺電、缺疫苗，2300萬人活在極度恐慌之中，連基本的生活需求、生存保障都滿足不了，還能自詡為進步國家、文明國度，真不曉得後天蔡英文520就職週年演說要如何自圓其說。

台灣從防疫模範生變成後段放牛班，與印度淪為難兄難弟，一切都是「唯綠是從」的傲慢偏見所致，不肯照抄作業，白白浪費一年多的時間，蔡英文、蘇貞昌與陳時中都應該負起政治責任，下昭罪己，以謝國人。

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