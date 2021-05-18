素知蔡總統愛民如子，因此即使疫情嚴重，且有惡化之勢，她都捨不得率先施打疫苗，而是要在大家都安全無虞後，再予施打。此種精神固然可嘉，但草民強烈建議，總統是一國最高行政長官，所謂「國不可一日無君」，我們都希望她政躬康泰，不要身體有任何差池，而失去健康，也失去我們對她的仰望和仰賴。因此建請她趕快去打疫苗，以免草民們擔心她有什麼三長兩短。

總統是三軍統帥，且蔡總統還自詡是他們「最堅實的靠山」；因此，也強烈建議蔡總統，日後巡視部隊，與部隊會餐時一定要和他們同桌，而且他們吃什麼，妳就吃什麼。當然，包括萊豬在內。如此一來，三軍將士一定會欽佩她的公忠體國；日後共軍膽敢來犯，也一定會奮不顧身，誓死殲敵於灘頭，即使只剩下一根掃把的家當。

近日流年不利，當然，這都是當年國民黨種下的惡因，以及萬惡的共軍頻頻擾台的結果；要不然，股市為什麼會一片慘綠，大半個台灣為什麼會因為停電而一片漆黑呢？因此，強烈建議蔡總統，對國民黨絕對不能「心慈手軟」，該封黨產就封個徹底，該抹黑抹紅就交代1450「宜將剩勇追窮寇」，最好把它打翻在地，再踩上一腳，使它永世不得捲土重來。

至於反中，則一定要牢牢抱住美國的大腿，要頻頻對日本「親哥哥」大拋媚眼，且要把島內的統派一網打盡，才能「除惡務盡」；免得一些人像蒼蠅一樣，嗡嗡亂叫，擾亂了妳的睡眠，打亂了你「為國為民」的大計。

蔡總统一向以「謙卑」自許，因此，希望以上的幾項建言，能獲得她謙卑的青睞，則國家幸甚。

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