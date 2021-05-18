誰有這個本事，一個命令就讓全市的人乖乖聽話？

疫情眼看就要燒到眉毛了，中央束手無策，衛福部每天還在那五四三，台北市長柯文哲看不下去了，極為霸氣地在鏡頭前宣達：｢沒事給我待在家！｣

還真的！第二天台北市就變成了一座空城，捷運沒人搭了、公車來回空轉、高速公路宛若一片綠地；東區、西門町櫃姐倚門望穿秋水...，空城畫面轉傳，說是陳時中的功勞。見鬼了！現在陳部長的話還有誰聽啊！疫情破口、確診數爆表，不就是他的領導團隊造成的嗎？再這樣下去台灣就將步入印度的後塵了。

柯文哲迅雷不及掩耳，在轄區設點搞廣篩、快篩，戳破陳時中的「嘉玲」神話；他又下令高中以下學校停課，雙北市命運共同體，兩市市長聯手出擊，陳時中啞巴吃黃連，柯文哲醫學底子沒你厚？誰幾斤幾兩在民眾面前無所遁形，輿論的風向球立時有了改變。

同樣是在野黨，蔡政府對付國民黨順風順水，碰到柯文哲卻處處掣肘，這次柯施展的｢空城計｣就證明人家硬是有兩下子，如果雙北疫情得以控制，陳指揮官不要玩了。

如果可能的話，老百姓絕對支持柯文哲改做防疫總指揮，看看魄力就知道了。

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