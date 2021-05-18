2014年核四封存前夕，時任經濟部長杜紫軍在台灣面臨核四封存及火力發電廠陸續除役下，曾大膽斷言台灣2021年因電廠備載不足，將面臨分區限電。在歷經17日晚間的限電後，這段發言被民眾爭相朝聖。

杜紫軍不是預言家，當時也被反核人士及在野黨攻擊得體無完膚，但是專業及良心讓他做出正確判斷，對照只會宣傳的蔡政府，只能說時間終將還給良知者公道！

算上此次，已是蔡政府任內第三次大規模停電，與815、513兩次大停電不同的是，前兩次停電分別有中油、台電機組人員出來擔責，均是定調「人為疏失」，蔡英文總統與經濟部長王美花更在513停電時，信誓旦旦的告訴國人「台灣沒有缺電，出問題的是電網而不是電廠。」

沒想到這次台電乾脆不演了，直接打臉政府、告訴民眾「因負載突升、供電能力不足再次限電」，如果這不是缺電，什麼叫缺電？

諷刺的是，早知道電不夠，主張廢核的蔡政府，竟同意並要求核三廠一號機提前再啟動。這次的停電，民進黨的謊言也終於被戳穿。

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