5月13日才無預警停電過一次，結果5月17日晚上，全台民眾又迎來了第二次的大停電。這一次，台電終於鬆口承認了，台灣現在確實有「供電不足」的風險。513停電的時候，總統蔡英文和經濟部長王美花雖然在鏡頭前面向國人道歉，並且堅決的表示該次停電不是「發電、供電不足」，是「供電網路」出現異常所導致的停電。

甚至後來經濟部次長曾文生還出來解釋，說這確實不是供電不足，是最高用電量超出預期、發電機組歲修、缺水導致水力發電量降低、再生能源發電量不足，這四個「最壞的情況」碰在一起，再加上匯流排故障才導致513的大停電。後來還說是因為台電人員操作不慎，所以根本是人為疏失？

但不管政府解釋得再多，民眾感受到的自始至終就只有兩個字：「停電」。而且不管政府怎麼講，民眾想知道的也就只有簡單的兩件事：所以這樣無預警的停電還會不會發生？政府打算怎麼讓這樣的事情不要再發生？結果這些問題不但沒有得到解答，蔡英文也只是一如往常地說空話，要民眾「不要質疑政府推動能源轉型的決心，政府一定可以兼顧供電安全、減碳與電價。」然後5月17日，又停電了。

真的不能怪很多不滿蔡英文的民眾，會說蔡英文是「空心蔡」。因為這就是蔡英文，或者說是蔡政府最大的問題：對外的宣傳都說得很漂亮，但跟民眾實際的感受總是有落差。就像政府口口聲聲說供電沒問題，但民眾要在一週內接連遭遇兩次無預警的停電，到底又是什麼問題？而且面對民眾的質疑，政府只會要民眾「有政府請安心」，卻從來不願意對民眾說真話。不只停電如此，疫情會爆發不也是因為如此嗎？

有很多民進黨的支持者都在為蔡政府、疫情指揮中心還有陳時中緩頰，說台灣過去一年的疫情控制得當，都是他們的功勞。在經過了一年多之後，疫情才爆發已經是一件很了不起的事情了。可是，如果疫情指揮中心一直有虛心接受各界的指教，把防疫政策可能的漏洞補起來，搞不好今天就不會爆發了吧？這是做事態度的問題。套一句館長說的話，「如果現在不是討論防疫政策的時候，那什麼時候才是討論的時候？」

如果疫情指揮中心和陳時中，可以繼續拿出他們對待來自武漢和中國入境旅客的態度，來嚴格檢驗和管理入境的外國旅客和華航的外籍機師的話，台灣的疫情會從華航和諾富特蔓延開來嗎？當民眾對指揮中心的許多防疫政策有所疑問的時候，指揮中心總有一套自己的說詞，也不聽也不願意跟民眾說清楚背後的邏輯是什麼。然後當疫情蔓延開來，再說是民眾鬆懈了，簡直令人匪夷所思。

再過兩天就是蔡政府第二任期上台一周年的日子，碰巧發生的停電危機和疫情爆發，也是讓民眾重新檢視蔡政府行政能力和態度的一個契機。如果蔡英文繼續坐在這個位子上不願意面對現實，而她底下的這些官員也都有樣學樣，我們還要這樣過3年嗎？

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※