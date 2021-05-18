在KUSO黃梅調「遊龍戲鳳」的電影「天下無雙」中，梅龍鎮上有一座「真心爐」，如果真心真意的愛一個人，把手伸進火爐就不會被燒傷，所謂真心不怕紅爐火。電影最後鳳姐和皇帝兩人通過試煉，有情人終成眷屬。

陸方表示願意幫助台灣民眾儘快脫離疫情，希望去除人為政治障礙，使民眾有疫苗可用。陸委會回應「不必假好心」，把取得疫苗的延宕甩鍋大陸，認為是大陸從中作梗，還把軍機繞台也視作台灣無法專心抗疫的原因。更把民間與在野黨呼籲開放陸製疫苗，扣上迎合陸方宣傳的紅帽子。一句「謝謝關心，敬謝不敏」可以解決的事，非要搞到拌嘴罵街，看來民進黨鐵了心了。

也許是拜登宣布六月底前釋出2000萬劑疫苗供全球運用，加上日前宣布的6000萬劑美國人自己不打的AZ疫苗，給了民進黨政府強硬的底氣。美國尚未公布支援的對象有哪些國家，台灣是否入列也是未知數。先救印度已經是國際共識了，何況印度是美國印太戰略的要角。填了印度這個大坑，恐怕也所剩無幾。

對出手相救者懷疑其用心，對不做承諾者則以身相許。看來台灣需要一座真心爐來檢驗對方是不是「假好心」。

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