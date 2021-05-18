港媒星島網報導，港府表示，香港經濟貿易文化辦事處（駐台灣）自即日起暫時停止運作。

香港特區政府發言人並表示， 這項安排與台灣現時的疫情無關。

香港經貿文辦事處外，港府派駐台灣機構還有香港貿易發展局（港貿發局）及香港旅遊發展局（港旅遊局），三個機構基本上合署辦公，且派駐人員都具有港府官方身分。香港經貿文辦事處一停止，等於三個機構快同時停擺了。

港府特別強調，這與疫情無關。那還有什麼理由？港府不明說，但大家應該可以想到，只剩下政治因素了。

台港關係因為蔡英文的兩岸政策遭受波及。2018年我駐港處長先是拿不到簽證，2020代理處長等4人又因拒簽「一中」切結書沒拿到簽證，此無異人事凍結。現仍在港的8名工作人員只待年底簽證到期，就打道回府。

蔡英文政府即將面臨一個處境，即港府何時表示，台灣駐港的官方機構也必須暫停運作了。

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