如今，我坐在台灣的隔離旅館的書桌前，一扇落地窗外，是夕陽下奼紫嫣紅的雲霞與台北城盆地色彩斑斕的都市景觀。隔離結束，我就能回到校園內和大家坐在一起上課了。不知不覺，我們上了一學期的網課，而上個學期，也在大家的幫助下，圓滿地結束了。這不禁也讓我開始回憶，完成上半年的課業過程中所發生的事情...

境外生們都不能回台，老師們只好想盡辦法跟我們在空中相會了唄。因為沒有規定一致的授課模式，老師們給境外生們上課的方式就五花八門了：有臉書社團直播、線上會議app連線直播、ppt搭配錄音自學、錄像上傳、群組語音通話等好多好多種方式。而學校為了方便我們上課，為陸生們準備了雲梯vpi等工具。

選課受限，不得已的放棄

網課的影響和弊端當然是存在的，從選課開始，就造成了影響，因為我就讀的是傳媒院校，課堂多是需要團隊合作、實地操作、上台演練報告的課程，所以很多對於實戰演練要求較高的課，我都只能先放棄了。

因為我們回不去，有的老師非常細心地為境外的僑生、陸生們安排了不同的評分方案，有的老師將團體報告改為單獨的個人報告。舉個例子，我一門課的老師體諒到我不能上台發表，便讓我多做了兩份的書面報告以示公平。

還有一位老師在連線直播課後打電話來與我商量，問我：「海珊你想用什麼方式來完成報告啊？你有自己的想法可以跟老師溝通哦！」掛斷電話前，老師還不忘噓寒問暖的關懷，叮囑我們在家也要多保重。

老師不求回報的教學

我這學期選了一門英語系的課，課程名稱是英語經典音樂賞析，因為課程中要播放很多歌曲，就不能開直播、否則有版權問題。

和我一起選的還有另外三名陸生，因為我們幾個目前還在隔離當中，老師為了我們四個不落下功課，便在微信上建立了一個五人群組，每次在學校內給台灣同學們上過一次課後，再幫我們重新上一次。

我們四個陸生中，其中一位同學因實習事宜而選擇本學期不回台灣，老師也安慰她說沒關係，等我們其他三個解除隔離後，仍然會單獨幫她一個人在微信上完完整的課程。

老師還怕同學與她一對一上課很緊張，開玩笑說：「沒關係，你怕不好意思的話，就叫上你的爸爸媽媽、鄰居、或者帶著你家寵物貓貓狗狗們一起來聽課，老師也是ok的哦！」

其實，老師為我們多付出的這些時間，是沒有任何薪資的，但是老師沒有任何抱怨或不耐煩，也沒有因為只有一個境外同學，而「勸她退了吧」，給我們幾個上課，就像台下坐滿了同學那樣熱情與激昂。

每每想到這裡，我真的能感受到老師們對於教育的熱誠，還有對每一個選自己課程的同學的重視和疼惜。

我也是到後來才知道，原來我有兩門課，是只有我一個人在境外，需要直播聽課，但老師和全班同學也願意為此不厭其煩地架設設備，所以說感動的地方是講都講不完。

課堂中發生的趣事

同學們為了讓我也能盡可能地參與課堂，偶爾會幫忙留意直播界面的留言，如果看到我說話了，就會幫我轉告老師、回應同學們的討論。

有一天我把一位老師的課堂錄音下載下來，有一個細節讓我差點淚奔，原來是為了錄音，老師上課除了拿麥克風，另一隻手還要拿著手機，但是又要切換ppt，同學們看到老師在台上手忙腳亂的，就問老師要不要放下手機，老師卻回答說：

「因為我們這個學期吼，有幾個大陸同學還在那邊，老師有測試過，這樣拿著他們會聽得比較清楚一些。」而這一段對話，也被錄在了課堂音頻裡，我在電腦這頭聽到時，心中瞬間升起一股暖流...

學校為保障陸生們的就學權益，有建議老師們盡可能等境外同學上線後再開始授課。

有一次，社團直播上課了，我卻晚到了幾分鐘，剛打開直播間就聽到老師有些急躁地問：「她開了沒？她開了沒？」

一般這時，下面同學就會幫忙看看老師的手機，看到我的頭像後就會說：開了開了！她開了！

聽到有人喊了這句話，我便鬆了一口氣，唉，下次定要準時才是！不到一會兒，老師又問：「再幫我看看，感覺沒開啊！」「啊我是不是要刷新一下她才能出現？」我趕緊撥開紙筆，在屏幕上打字：「在在在！不用刷！我在呢！」

視頻裡卻傳來老師的嘀咕，「好像燈是亮著的，唉，因為現在疫情期間吼，空調一定要確保給它打開了才行。」噢，是說空調，不是說我。是的，這是直播課堂中常出現的烏龍事件。

媽媽從前不知道我在台灣學習是什麼場景，上個學期我在家上課，媽媽便可以在做飯的空檔也來湊個熱鬧聽一小段，她聽到老師們的台灣腔便會覺得特別有趣，就像在看以前的瓊瑤偶像劇，咯咯咯地笑得很開心。

為我們補課的老教授

當然遠距上課難免有一些情況，例如我們學校有的教室在地下負三樓，訊號就會不太好。

我們學校的一位老教授，年近七十了，因教室訊號原因不能開直播，就跟我們說「老師覺得過意不去」，便找了一個下午，為我們三位陸生連線直播，補講了六個多小時的課。

因為老師年紀比較大不太會用設備，兩位台灣同學便志願地來幫忙，當天下午也是全程陪伴了我們。老師講完課，用沙啞的聲音對我們說：「孩子，老師很想你們，在那邊照顧好自己，等你們回台灣老師再請你們吃飯！」

試想，一位年近七十的「老老師」，這樣心繫我們，為我們補課講到口乾舌燥，處處為我們著想，真是「春蠶到死絲方盡、蠟炬成灰淚始干。」

順利完成功課，離不開老師和同學的幫助

遠距上網課不好的地方當然也有啦，例如不能和大家互動，不能參與討論，不能上台報告演練等等，但排除掉這些不可避免的弊端，我所看到的是各科老師在分隔兩岸期間，對我們的包容和疼愛，也常看到其他陸生在朋友圈分享說，老師發來關心的訊息、抽出時間來給他們課後輔導等等，常常為了回答一個問題，就打了微信界面滿篇的文字。教師節將近了，在這裡真的想對每一位老師說，謝謝老師們！你們辛苦了！

除了老師們，也要感謝所有的台灣同學們，無論是直播設備的架設還是課堂中信息的互通，都多虧了他們的幫忙，還有在團體報告中「carry」我們，讓我們即使不能上台報告，也能負責一些簡單的善後工作，以順利完成上學期的學業。看直播過程中，有時候網路不順暢，ppt不能看清楚，就有同學幫我拍下來，作報告時需要用到課本內容，而我沒有購買課本，同學也會一張一張拍下來發給我。更有同學擔心我聽課聽不全面，把自己的課堂筆記無私地分享給我...

大家都問我，上學期不能回來，學習會不會受到影響啊，功課會不會有障礙啊，會不會延畢啊，其實我想說的是，不能回台灣固然是有對學業產生一些影響，來自遠方台灣老師和同學們的關懷和照顧，卻是只有加倍，沒有減少。

現在能夠重新回到學校，重新參與到活潑可愛的台灣課堂氛圍中來，我自然是心懷感恩，非常期待而雀躍的。好，那就讓我們一起為這學期的課業努力奮鬥吧！（本文寫於2020年10月）

（廖小花/世新大學陸生）