看著電費單上的「輪流停電組別C」，輪流兩字相當諷刺。一周內兩次停電，都輪到我，應該列為「首先停電組」。

收到停電簡訊通知，立即依照台電訊息的指示上網查詢，但網站壅塞、當機。打台電服務專線1911，一直打不通。517的停電，台電於晚上9點開了記者會，只聽到高層口中一堆數字，解釋停電理由。作為用電者，我得不到我想要的資訊：會停多久？哪時恢復？還會不會再停？

停電當下，使用者不需要知道中央政府的能源政策路徑圖，也不需要知道供電備載容量，只想知道電哪時來。如果筆電電池撐不到電來，完成不了今天的工作，明天的行程得預作調整。

想起家裡有長臥長輩的朋友，一定為家裡的製氧機著急，他們沒有足夠的訊息判別，要不要臨時租借個發電機。

好不容易連上台電網站，查獲的訊息是：「您所查詢之地址(電號)，目前暫時無法查詢停電狀況，請改撥本公司客服專線：1911（免付費，公共電話除外，通話時間限制5分鐘），由客服人員為您服務。查詢時間: 110/05/17 20:56:24。」

既然下午兩點多時就知道供電會出問題，將規畫停電，預期台電網站上應有具體的停電資料，告知停電將如何分區等等。為何晚上九點資訊還是空白？1911，仍然打不通；記者會直播，台電高層還在講備載容量。

缺電，不怪台電。民進黨政府的能源路徑圖，就是燒好燒滿：先增加燃煤，然後再減煤、增加燃氣。中央政府想要衝光電量，破壞了既有的土地使用規定，與生態相衝突的案例，池塘、海濱皆是；離岸風電，不是不好，而是不夠多，不夠快，也沒有因應的儲能規畫，彌補風電的風大風小的落差。

中央政府規畫了增加碳排放量的路徑圖，燒好燒滿，電仍然不夠，錯在政策。但經歷過2017年815大停電，以及四天前513停電，台電還是學不會，遇到停電，應該儘速提供給民眾確實的訊息，停電戶先有準備，生活得以應變，就少些民怨。

危機處理專家、國安前輩張榮豐常講，遇到變故，政府必須告訴民眾「有我在，聽我說，看我做，跟我來。」政府透過資訊的公開進行形象管理，目的不是擦脂抹粉，而是預告變故的衝擊，帶領民眾一起行動，共度難關。危機處理的前提是掌握確實的資訊，大停電已有經驗的台電，連最基本的資訊提供都做不到。

網站壅塞，電話打不通，這是早就可以預見的情況，為何不預先部署？513、517這兩次停電，事先有足夠的時間先做安排，513時台電沒做好，517就該改進，結果問題依舊，更誇張的，網站連上了也沒用，因為民眾需要的資訊都沒有。

危機處理時資訊的確實揭露，以及資訊的可及性，不只台電有問題，也是政府眾機關的罩門。2009的八八風災，北部民眾自動自發地物資往南送，該送往哪？何處災情嚴重？政府災變權責機關網站沒資訊，要不網頁內容停在前一天，要不只有停班停課等簡單訊息。那時是年輕人的部落格，即時彙整災情，接收通報，時時更新。民間的簡單網頁，比整個政府還迅速確實。當時行政院長與秘書長都因風災而辭職，直到此刻，不知他們是否理解，辭職原因不是因為風災時去剪頭髮，也不是抽空與長輩吃碗粥，風災期間他們夙夜匪懈，認真勤勞，但是民眾沒有感覺政府的存在，政府沒有讓人民感受到「有我在，聽我說，看我做，跟我來。」

停電夜，台電網站塞，電話忙，不可原諒。513，517停電，不是發生在戰時，沒有人對台灣經濟封鎖，沒有飛彈武嚇，平時就不具備資訊應變的能力，雙手一攤；戰時豈不是雙手高舉，投降？

台電必須有戰爭概念。我在陸委會工作時，發現陸委會發佈給媒體的照片與文字，有的記者要等30分鐘才收到。細問緣由，陸委會網路頻寬有限，透過電子郵件發送照片，當照片張數多達3張時，會塞車，無法立即地讓數十個記者同時收到。我問為何不加大網路頻寬，同仁說，因為網路塞車不常見，可能一個月只有一次，因此寬頻網路的採購，流量依據平常使用量的平均值，避免浪費。

我協調採購單位必須加大頻寬速度，一個月中寧可29天都用不著，也不能有一時一刻不夠用。因為陸委會是國安單位，永遠必須為戰時情況作準備，就好像疏洪道，必須以200年洪水頻率為設計基礎，建好了，可能199年都用不到，但200年一次的大洪水來時，就派上用場。這才是戰爭概念，才是危機處理，可惜台電身為基礎建設的關鍵環節，連網站和專線，在這方面的表現都失敗。

下次停電，不用開記者會，董事長請下台，找一個懂得民意需求，有危機處理能力的人來。再停，長官請一個個出來負責…，不要只有口頭道歉。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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