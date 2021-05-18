南韓總統文在寅應美國總統拜登之邀請訪美，兩人將於21日在華盛頓舉行面對面高峰會談。繼日本首相菅義偉與拜登會晤後，文在寅成為第二位與拜登「面對面」的外國元首，以韓國人「絕對不能輸給日本」的民族氣勢來看，自然此行文在寅背負莫大的壓力。

首次「拜文會」議題雖然廣泛，但是南韓關注在簽署疫苗交換備忘錄，因為目前南韓AZ嚴重缺貨，上氣無法接下氣的嚴峻情況下，文在寅想要11月份結束第一次接種目標恐怕落空，直接影響只剩10個月的明年總統選舉，茲事體大。文在寅不得不伸手向美國採購莫德納和輝瑞等，以應急需。

11日，美國副總統賀錦麗與韓裔眾議院Andy Kim議員會晤時表示，美國將優先考慮支援南韓疫苗。17日，拜登在白宮指出，美國50州疫情舒緩，願意釋出2000萬劑疫苗，未指明要支援那些國家。無論如何，讓文在寅在行前聽得好消息，總覺得有一份禮物可拿。

正如先前總統川普指著南韓所說般，不能讓富裕的南韓光搭美國的安全車，強行增加美軍駐韓費用成功。當然天下沒有「白吃的午餐」，文在寅也必須要作出回報。美國趁火打劫，美國提供疫苗沒問題，但是南韓要在半導體和南韓參與「QUAD PLUS」方面積極表態。

此次訪美團成員包括企業界如三星、SK及LG等少數攜帶了投資款的有關人員。美國一直希望三星在美投資設立半導體工廠，另SK和LG已公開表示在美國設立乾電池工廠計畫。在美韓經濟合作方面，可讓拜登口袋裝滿美元。

青瓦台政策室長李浩勝於12日也證實了這方面的合作框架，南韓正在考慮參與探討疫情與氣候變化的「QUAD Working Group」。有意淡化加入圍堵中國大陸的QUAD4國行列，以免刺激大陸與北韓。美國不會不知道南韓為改善兩韓關係必須依賴大陸的鼎力相助。

這可從10日文在寅在就任4周年紀念日舉行的記者會談話中窺見文在寅心繫兩韓關係。他說，透過此次訪美，希望就北韓儘速走進對話之路與拜登尋求謀取解決方案。文在寅需要在任期內再次演出「文金會」，既然轟轟烈烈上場的戲碼，就要Happy Ending收尾。

這次首爾、釜山市長補選慘敗後，顯然文在寅被選民一拳擊倒，無論是控制房價及年輕人謀職方面均失敗，因此，在國內找不到政績，並且得分機會也越來越少，必需從外交上加分，才有機會執政「民主黨」繼續掌權及保障文在寅安全卸任。除了此次「拜文會」採購疫苗重任外，緊接著5月在首爾舉行的P4G高峰會議及6月的英國G7高峰會談，都提供文在寅為明年3月總統選舉加分的外交戰場。

關鍵是，文在寅執政4年的作風來看，文在寅腳踏兩條船，訪美心中還惦記習近平與金正恩於年底前回訪首爾承諾早日兌現，或許是比此次訪美更為重要的事。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※