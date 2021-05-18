台電公司在短短5天內實施兩次全台分區輪流停電，但原因有所不同：13日停電的肇因為包商員工誤觸北路超高壓變電所的匯流排開關，導致興達電廠4部機組跳機，電力無法對外輸送；17日的停電則是因興達電廠1號燃煤機組跳機，除了當下造成數十萬用戶無電可用，也導致當晚全台電力供應不足。

針對停電事件，經濟部與台電都已召開記者會說明並致歉。台電先在13日聲明是「線路故障、不是缺電」，到了17日的二次停電，已無線路故障的藉口可用，終於鬆口是供電不足。談及缺電肇因時，台電羅列了多部機組正值歲修、用電量創當月新高、核三1號機併聯不及、麥寮電廠3號機上線延遲等因素。只是，真相確如台電所言嗎？

首先，依照台電事先規畫的排程，多部機組在5月進行歲修已行之有年，絕不可能到了5月中才猛然發現歲修導致的裝置容量損失過大，足以影響供電。至於用電量持續創新高早已是近幾年的趨勢，台電又怎會不知？顯然台電此番在訂定全台超過百部發電機組的歲修排程時，高估了自身的最大供電能力並低估了5月的用電量。

其次，核三1號機未及併聯，台電更是瞭然於胸，這部機組原先規畫的併聯日期是本月24日，不是17日。1號機歲修過程想必相當順利，台電因此提前於12日向原能會題出臨界運轉申請，且於15日獲得許可，其實無不合理之處；但關鍵是機組臨界之後還有多項測試必須完成，否則無法申請併聯運轉，而原能會基於核安管制的職責，也不會在測試未完成的情況下同意台電的併聯申請。台電此時將停電歸咎於機組併聯不及，除了打擊核三現場工作人員士氣並把怨念暗中轉向原能會外，實在看不出來任何專業表現。

最後，麥寮電廠3號機上線延遲更是莫須有的指控，業主台塑電原先即已規畫19日才併聯上線，之後因應台電的要求，才在未完成所有測試的情況下，提前於17日晚間上線。沒想到分區停電最終無法避免之際，台電不思自身供電規畫的失誤，卻反咬台塑電一口，不無藉機卸責的盤算。

說穿了，兩次停電的真相其實就是備轉容量不足。513事件的說法是興達4部機組電力無法輸出，供電量瞬間短少220萬瓩；517事件則是1部裝置容量僅50萬瓩的機組跳機，便迫使台電實施分區停電。弔詭的是，這兩天的尖峰備轉容量在興達機組跳機前都超過360萬瓩，如果這個數據屬實，怎可能出現全台停電的慘狀？

從4部機組跳機引發大停電，到1部機組跳機就導致大停電，在在顯示台電其實長時間暴露於備轉容量極度不足的險境，但為滿足上級的不缺電要求，只能天天「想方設法」掛出連自己都不相信的供電充裕綠燈。

實際上，台灣早已嚴重缺電，才是這兩起事件的關鍵。眼前立即性的解方是運轉中的核電機組必須盡速延役，否則裝置容量達100萬瓩的核二1號機在本月底停止運轉後，即使歲修機組全數歸隊，今夏只怕仍逃不過大停電的糾纏。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）