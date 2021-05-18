台灣《蘋果日報》宣布紙本停刊，我們這些長期為紙媒撰寫專欄的人，也成為了稀有動物。《蘋果日報》對讀者的公開信提到，「數位洪流超乎我們想像，尤其是Google、Facebook等數位平台的壟斷，造成廣告資源的大量流失，對紙媒不啻是沉痛打擊。」這段話中的幾個關鍵字，容我來進一步補充說明。

一是，智慧型手機的數位洪流，確實超乎我們想像。18年前《蘋果日報》創刊時，電腦普及率已經很高，全台寬頻上網普及率也超過5成，但Web沒有殺死報紙，是Mobile殺死了報紙。中南部歐吉桑如今都開始用5G手機了，透過社群與IM平台傳遞的海量資訊，以及各種影音串流與直播內容，每天搶走了我們2～3個小時的使用時間。更不要說年輕人每天會看幾分鐘報紙，或每個禮拜會看幾本雜誌了。

二是，臉書與谷歌確實很大很可怕，但其實你我在手機上有很多APP能夠選擇！無庸置疑，臉書是台灣最大的社群平台，旗下的Instagram也是年輕人的最愛，但17與UPlive直播同樣盛行，抖音跟小紅書也有很多人玩，只不過國產APP台灣人不愛用，更是難以獲利。《蘋果日報》APP歷年來是台灣市場的前十大APP下載量常客，蘋果動新聞APP在香港也很夯，下載量都是500萬以上、甚至是上千萬等級規模，但為什麼壹傳媒的財報上，線上數碼事業總是鉅額虧損？

三是，廣告資源的大幅流失，才是臉書與谷歌真正的「壟斷」，這兩家公司強占將近8成的數位廣告。根據台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）的最新統計，台灣去年數位廣告市場規模達482.56億，「社交媒體平台」廣告額為182.07億，其中的162.8億則是來自移動終端。

此一社交媒體平台，就是臥室中的大象，也就是台灣每個人都黏在上面的臉書生態系！臉書在台廣告額今年上看200億台幣，一家公司賺走全台超過4成的數位廣告，就連電視老三台時代，壟斷情況都不如此時嚴重。

當然，臉書流量紅利期已過，連蔡總統都要抱怨觸及率大降。不過，粉專「養套殺」的商業模式難以撼動，用你我每分每秒數據與個人隱私與豢養出來的廣告巨獸，仍在持續壯大發育中。

最後，網路的發展，不只是對報紙雜誌沉痛打擊，連廣播電視也逃不過，「主流媒體」換句話說就是「傳統媒體」。根據台北市媒體服務代理協會調查，台灣電視收視族群主要在40歲以上，跟報紙與廣播的閱聽族群相似，都是年齡層偏高，而且諸多數據顯示，年紀越輕的閱聽人，越沒有收看傳統電視媒體的習慣。

網路從過去的「非主流」，已經成為現在的「主流」。傳統新聞室中的記者與編輯，現在的影響力，可能也不比KOL與網紅了！輿論場域的典範轉移，不管是好或壞，在台蘋停刊之後，總之就是又一個時代過去了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）