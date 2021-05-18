中美兩國都想打造關鍵零組件（尤其是半導體產業）自主供應鏈，早已不是新聞。美國積極拉攏台積電赴美設廠，中國則傾全國之力扶植自己的半導體產業，歐盟與日本等諸多國家也都決定加強或恢復自身半導體的供應能力。但從全球供應鏈與成本效益角度來看，自建「自給自足」的供應鏈，不管是在前期投資或後期營運成本上，都將付出相當昂貴的代價，這對全球經貿與產業發展而言，顯然不是一件好事。

波士頓顧問公司（BCG）與美國半導體協會（SIA）共同發布的《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》報告就明白指出，過去30年，全球半導體產業能夠持續在科技上創新，同時創造龐大的經濟價值，就是奠基於比較利益與專業分工的全球供應鏈架構。在這個架構下，美國側重於研發設計與銷售，日本與荷蘭專注材料與設備的提供，台灣、南韓及中國大陸則是聚焦於生產與製造。各國業者在錯綜複雜的供應鏈上密切合作，才能開創現今全球半導體產業的盛世與榮景。

不過在專業分工過程中，部分供應鏈環節高度集中於單一地區，如7成以上製造產能位於東亞、72%光阻劑原料由日本提供、極紫外光（EUV）微影設備由荷蘭廠商獨占等等，無形中也暴露出「單點失效、全部失效」的集中性風險。世界處於威脅如此強烈的環境，各國打算自建自主供應鏈、分散市場風險，確實不難理解。但BCG與SIA的這份報告也提醒，倘若美、中、歐以及台、日、韓這四大地區執意建立自主供應鏈，則將為當前整體半導體產業帶來要價不菲的額外成本。

美國全球角色將弱化

在不計投資失敗成本與產能可能過剩的前提下，光是包括資本支出及研發的前期投資，成本預估就要0.9兆到1.2兆美元左右，而每年增加的營運成本粗估則約450億到1250億美元。更不用說，伴隨這個過程，整體半導體產品價格大概將上漲35%到65%，這都是額外要付出的高昂成本。顯然地，由中美科技對抗所衍生出的半導體供應鏈風波，正在摧毀國與國之間的互信基礎，也徹底破壞過去全球專業分工所帶來的比較利益。

值得注意的是，科技戰下的自主供應鏈不但會讓成本飆升，更將導致經濟脫鉤與產業退化，後果更嚴重。美國商會（USCC）與榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）共同發布的《了解美中脫鉤：總體趨勢與產業影響》報告指出，一旦中美經濟脫鉤，不只會影響到美國生產力與創造力，美企也可能失去進入大陸半導體市場的機會，此將導致美國半導體產業損失540億至1240億美元產值，並衝擊10萬個就業機會。長期以往，美企將喪失規模經濟效益與研發創新優勢，而美國在全球半導體供應鏈中的角色也將跟著被弱化。

這樣的結果一點也不意外。因為資源有限，自建供應鏈所產生的巨大成本勢必形成排擠效應，排擠掉原先可能用在研發創新的資本支出。更重要的是，失去大陸這個龐大市場，全球將沒有任何一個地方可以馬上填補。根據大陸海關統計，2020年大陸積體電路（晶片）進口金額超過3500億美元，占全球晶片進口比重高達7成。大陸市場的重要性可見一斑。即使以個別企業來看，也是如此。例如，受到美國對華為銷售禁令的影響，執全球晶片設計牛耳的高通，2020年在大陸出貨量就驟減近5成，大陸市占率也從2019年的38%降至2020年的25%，不只降幅高達13%，也被聯發科反超車。

中美應各自發揮優勢

硬要各自為政發展半導體產業，活生生拆解現行供應鏈模式，招來的將是禍，而不是福。也就是說，針對半導體供應鏈部分項目過度集中，部分市場風險分散，無可厚非，但絕對不能因噎廢食。特別是對中美兩國來說，堅持打科技戰，最終是兩敗俱傷。解鈴還須繫鈴人，中美雙方若能以經濟為重，早日解決貿易紛爭，在現行供應鏈基礎上，各自發揮優勢，相信對彼此都是最好的結果。當然，對台灣也最有利。