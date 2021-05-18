無論是確幸還是僥倖，在全球新冠疫情以及周邊強權環伺下的台灣，正面臨幾十年未見，重層多維的國家安全危機。向來每逢總統就職周年，透過文宣細數施政成就的慣例，執政黨今年恐怕很難交出及格的成績單。

內憂現於早知的短版，外患顯於預見之危機。為了怕影響民調支持度而忽略風險，為了不打擊民心士氣而遮蓋危機，並不能堵住防疫缺口，也無助降低台海緊張。

兵法有云：「多算勝，少算不勝，而況於無算乎？吾以此觀之，勝負見矣。」預防性的兵棋推演不敢做，就錯失了「勝兵先勝」的機緣，而落入如今只能「敗兵先戰而後求勝」的窘境。就算兵推做了，也盡量迴避過於嚴苛的預想狀況，自然再次驗證「想定不從嚴從難，上帝會幫我們寫」。

高溫、缺水、斷電已經不只是三合一的想定，而是幾乎無計可施的事實。緊急醫療體系瀕臨崩潰，已經沒有兵推的機會，而是基層醫護拿命來搏的超限作戰。國內交通網以及聯外網際網路長時間中斷等想定，目前還只能在桌上（tabletop）推演。至於去年已改成人車不再管制的「萬安演習」，一如往常，半小時後解放軍就走了。

國內疫情驟然升高，聚集了朝野全民的關注，卻不能忽略對我攸關國家安全之外交、國防、兩岸的處境，尤其需要認真評估。

美國政府與國會持續表達善意支持，拜登同步派遣特使團赴海峽兩岸，雖有一官一民之別，也有平衡兩岸之意。華府高官不斷給予台灣「堅若磐石」的口頭保證，當有鼓舞士氣的作用，確也刻意劃出相對明顯的中國政策底線。

拜登畢竟不是川普，沒有也幾乎不會給台灣不切實際的想像空間。倘仔細觀察判讀，拜登官員雖多為歐巴馬舊部，但在「一個中國政策」上，非常Clintonian，等同回到1998年的「柯林頓三不」立場。

G7工業國外長會議，以及歐、美、日、澳各國政府與國會，近來對台灣參與國際組織多有「聲援」，我們除了報喜，更感謝前線外交工作同仁在疫情肆虐下的不懈努力。然而全民仍要清楚認識，國際組織規章並非強國可以擅改，「數票數」的表決，並無大小強弱之分。

我國軍在募兵後，逐步精進戰力，有目共睹；台美軍事安援合作，悄然但積極地深化，偶見於報章，此皆可令全民欣慰。深化國防改革，強化作戰能量，固值得肯定，然倘操之過急而有未盡周全之慮，則需重為謹慎之謀。

最近國防部推動組織變革，即有兩項引發廣泛論辯，不可不察。首先在國防部下增設「全民防衛動員署」三級機關，讓中將署長擔負行政院政務委員都未必得心應手的跨部會，多縣市協調；復以相關組織法規，如何可以新舊兼顧、軍民相連，仍多疑慮之時，倘驟然上馬，對真正的後備動員整體戰力，未必有利。

其次在國軍指揮體系內，計畫將「軍團」編制撤銷，改以「作戰區」，且擬在明年元月實施之議，則牽涉極廣，倘未能思慮周全，可能危及未來5至15 年的建軍用兵。兵者，既為「國之大事」，我們呼籲朝野國防專家先行對話，重層推演論證後，再做定案。

兩岸關係斷線已經5年，台海威脅不斷升高，兩岸敵意有增無減，此為台灣面臨最大之外患。民眾或可能憂而不慮、思而不行，但政府決策者卻必須徹底走出「我川威武」的心情假設。拜登政府口頭護持台灣，應屬真切；提防台灣操弄大國關係，製造麻煩或意圖改變現狀，絕對不假。政府倘仍停留在鬥嘴之慣性，而不思減壓之對策，美中兩強均將不耐。

蔡總統的任期還有3年，民進黨第2次執政的上半場早已過去，期末考總會到來。如今眼下，內有疫情肆虐，外有強權環伺，去年之隱憂已成當前之大患，本有不周，稍有不慎，則520真是難過。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）