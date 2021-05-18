520到了，在總統蔡英文以史上最高票的817萬票取得連任即將屆滿一周年之際，新冠確診人數攀高而疫苗不足、一周停電2次，再加上缺水問題持續未解，台灣迎來了可謂史上最嚴酷的挑戰。

在此情況下，慣常帶風向的1450網軍，以及頻頻幫政府搽脂抹粉的綠色名嘴和綠媒，也止不住沸騰的民怨了，就算蔡英文連續道歉，人民也不想買單，要求蔡政府拿出實際的辦法解決問題！

綜觀蔡英文執政5年之所以會不斷爆發各種問題，一言以蔽之，源頭就是兩個字：「集中」。對內，權力和利益集中於少數人，因此造成壟斷與貪婪，最後發展成派系與黑道之間產生了不當的人與人的連結，因而損及國家社會與人民的利益。對外，蔡政府只會態度低下地緊緊巴著美歐日，對近在咫尺的大陸嗤之以鼻、惡意滿滿。對外關係如此集中的結果，最明顯的影響就是，台灣迄今仍無法確定可以取得疫苗的時間和種類。

就疫苗而言，歐洲和日本固然是自顧不暇，但美國則是很明顯的沒把台灣放在眼裡，疫苗多到滿出來、要過期了，也不肯施捨給向來最聽美國老大哥話的台灣；對老美，台灣根本就是「我本將心託明月，奈何明月照溝渠」，悲哀啊！

近日拜登政府終於大發慈心，表示將分享2000萬劑美國正在使用的3種疫苗給外國，但台灣是否在發送之列，目前還不確定。先前表示一直在協調為友邦爭取疫苗的駐美代表蕭美琴說會全力爭取，但這其實是廢話。對疫情正在延燒的國家來說，期待美國的2000萬劑疫苗如大旱之望雲霓，誰不是全力爭取？一再標榜台美關係史上最佳的蔡政府早幹什麼去了？現在才要來全力爭取，會不會太慢了？

台灣明明就很需要疫苗，然而，面對大陸國台辦說願意提供疫苗，陸委會不但一口回絕，還回嗆大陸不要假好心了！言談之間充滿鄙夷。

相對於從來不肯對台灣這個忠心耿耿的小跟班釋出一丁點實際善意的美國，大陸如此表達，蔡政府與其嚴拒加挖苦，何不真的就請對岸提供經世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，這不就可以測試出大陸是真好心還是假好心了嗎？此時此刻，蔡政府就是沒辦法及時取得，這是事實也是現實。

在此情況下，一個真的以人民為念的執政者，想方設法取得防疫協助和物資都來不及了，哪有閒功夫去罵人、甚至傲慢拒絕援助之理？難道在蔡政府的眼中，反中比台灣人民的健康更重要嗎？

至於缺電、限電的問題，則是因為蔡政府偏執的能源和電力政策所致。過早廢核的結果，讓電力不得不集中在目前還無法應付用電需求的來源上，以至於每天的供電都緊繃到像是在走鋼索，容錯率低到沒有轉寰的空間，隨便哪個電廠、哪個機組出包，結果就是全台大停電，這種供電水平簡直讓台灣一夕回到古早時，令人憤怒。

不論蔡英文是基於什麼樣的理由在內政上放縱派系共享利益、在外交上服膺親美抗中、在能源政策上堅持2025非核家園，5年下來已證明這套治國理念是錯誤的、是危險的，奉勸蔡英文回頭是岸，否則未來的3年，民意必然越來越反彈、民心勢必越來越遙遠！

（作者為資深媒體人）