新冠肺炎疫情全國爆發，雙北尤其是重災區，新北市長侯友宜憂心醫療量能不足，超前部署研擬興建方艙醫院可行性；反倒中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一聽到方艙醫院這名詞，膝射式反應說沒必要，只因方艙醫院是中國大陸成功的防疫作為。

去年初新冠肺炎侵襲台灣時，陸委會主委陳明通以「小明的故事」想幫陸配子女回台解套，遭獨派人士批評後，陳時中立即撤回該政策，且公開表示「當初沒有選擇我國籍，就要自己承擔」，如此冷血，讓外界見識了陳時中仇中意識形態。

病毒不會分藍綠，更沒有統獨之別。偏偏陳時中防疫滿腦子反中思維，最明顯例子是東洋代理德國BNT疫苗，即使BNT為德國上市公司，談判過程因BNT與中國大陸復星醫藥合作，就被扣上「陸資疫苗」破局。如果台灣當時能搶到BNT上千萬劑疫苗，現在也不會陷入全台恐慌。

如今疫情嚴峻，確診病患每天以3位數激增，最早喊出3級警戒及封城演練的新北市長侯友宜，為防範醫療體系崩潰，再度超前部署研擬興建方艙醫院，並積極尋找適合場所；面對媒體詢問方艙醫院可行性，陳時中卻強調沒有考慮，目前以區隔為主，重要指導原則是把輕症者送往集中檢疫所收置。

方艙醫院是大陸為減輕新冠肺炎醫療院所負荷，最早在武漢開設14家，專責收治輕症患者，有效穩住疫情。陳時中當然了解方艙醫院分流功能，但他逢中必反怎可能「拿香跟著大陸拜」？中華民國防疫學會理事長王任賢建議，如果不願冠上「方艙醫院」，可改稱「輕症醫院」或「檢疫醫院」。就怕陳時中反中心魔作祟，即使方艙醫院換名詞，一樣反對到底。