隨著台灣新冠疫情爆發，國際上有關台灣防疫的負面報導也陸續出現，儘管蔡政府和綠媒仍然延續去年防疫「勝券在握」的口吻，駐美代表蕭美琴在請求美國多賣疫苗給台灣時，還可以硬套上「Taiwan can help」 的政治口號，以掩蓋「Taiwan needs help」的真相。

新冠肺炎實際上是各國能力的一大檢驗，包括政府的決策、社會紀律與動員，以及醫療科技實力等。大體上，防疫分為上下半場。上半場重點是控制和圍堵，是消極性的；下半場則是疫苗研發生產和全民接種，屬於積極性的。就跟馬拉松比賽一樣，下半場的表現才是決定勝負的關鍵。

去年疫情爆發後，蔡政府即採取嚴格防堵的措施，禁止大陸人來台，動用地方警力追蹤入境隔離者的行蹤，對違反者施以重罰。由於台灣是海島，國際出入境的流量也遠低於香港和新加坡，加上民眾自覺意識強，技術上要防堵並不困難，因此跟冰島、紐西蘭等這些小地方一樣，很快就成為防疫的優等生。然而，蔡政府此時也埋下了下半場的敗因。

首先，作為世界首強的美國有一位史上最狂亂的川普總統，把疫情當成攻擊中國大陸的政治武器，高喊「中國病毒」的同時，發起西方盟國展開對中國大陸和世衛組織的怪罪運動，更刻意利用台灣挑動中國人主權的敏感神經。蔡政府上下亢奮不已，順勢在台灣內部煽起反中狂潮，蔡政府露出呼風喚雨的驕態，對各種不同意見不屑一顧，從而掩蓋了一些重要的缺失。

如今，美國因川普偏離防疫重點，成為世界上災情最慘重的國家，拜登政府的施政以挽救美國為首要任務，其他都只能是口惠。現在，防疫馬拉松賽進入了下半場，即疫苗的研發量產和全民接種的能力，這是真正國力的較量。各國的經驗顯示，每一次疫情趨緩而放開經濟活動時，疫情立刻捲土重來。由於不可能永遠停止商業活動，病毒隨時伺機反撲，因此全民接種疫苗是防疫作戰勝負關鍵。問題是，蔡政府有這種遠見以及具體的規畫準備嗎？事實證明，不但沒有，反而反其道而行。

全世界有能力研發生產的只有寥寥數國，必然成為國際政治角力的利器。為了本國國民的最高利益，大部分國家均採取廣結善緣的靈活對外策略，然而蔡政府卻是絕對地依賴美國，又絕對地敵視大陸，結果形成了當前的窘境。由於拒絕廣篩，大批無症狀感染者早已流竄全台各地；又由於敵現大陸，此時不可能拉下臉接受大陸疫苗援助；至於希望美國疫苗可以準時到位，老實說，很不可靠，美國以本國國民優先，至今仍嚴格限制疫苗出口，台灣如何成為優先？最後，期待7月國產疫苗大量生產，更難以置信。日本大藥廠鹽野義對外表示，日本疫苗量產最快也要到今年12月，台灣國產疫苗如果未完成嚴格的第3期實驗就匆促使用，結果將是一場恐怖的災難。

總之，去年防疫馬拉松上半場，蔡政府才跑了100公尺，就宣稱自己贏了。今年下半場，蔡政府勢將終日追著病毒跑，最關鍵的疫苗問題上，又自陷孤立，把自己的政治利益置於全民健康之上，綠媒仍陷於反中迷幻藥的精神恍惚狀態，台灣的防疫前景其實是凶險難測的。