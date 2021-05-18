513大停電的第5天，蔡政府與媒體側翼合奏「不缺電」之音猶餘音繞梁，竟二度大停電，台電含蓄承認缺電，不缺電的謊言終於攤開在全國民眾面前。回顧過去多年，蔡政府在供電議題上從頭到尾就在說謊，錯誤的能源政策已實際影響民眾的生活，火力發電攀高更將傷害民眾健康與未來經濟發展，為台灣前景蒙上陰影。

戳破反核多年來謊言

上周由於高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，影響的發電量約220萬瓩，占尖峰負載的6%，為了保障電網安全而啟動低頻卸載，造成當天下午到晚上全省分區供電。從蔡政府官員到綠營的黨工、民代、學者都紛紛強調「不是缺電，是電網問題」。隔日經濟部說調查發現是台電員工「操作失誤」造成，把問題從缺電與否縮減到電網問題，再進一步縮小到個別員工問題。

當時我們就指出，有機組跳電就造成卸載，最後被迫分區供電，是因為沒有立即可遞補使用的供電，這是電力供應不足，就是缺電，強說不缺電是謊言。蔡政府也很不爭氣地在數日後，就再次發生發電機組故障而啟動分區供電，向外界「證明」台灣確實缺電。

回顧過去，為了反核、廢核，蔡英文與綠營已經說了多年謊言。2015年競選總統時，蔡英文就向外界保證「（廢核後）供電充裕不缺電、電價不漲」；但實際執政後，電價已上漲過，現在靠著吃電價穩定基金美化帳面、避免再次漲價，每年暑假總是心驚膽跳，備轉容量率降到2～5%的低點，台電靠著降低電壓、要求用電量高的工業用戶少用等方式度過難關；而且原先不啟用的核電機組，之後都悄然批准恢復供電，否則真是無電可用；即使如此，4年前還是出現了815大停電。

蔡政府視無碳排放與汙染的核電如寇仇，大力推動的綠電又不爭氣，既不可能穩定供電，又進度緩慢，實難擔供電重任，只得拚命增加火力發電，中南部的空汙因而更惡化，以犧牲民眾健康成就反核意識形態；當今最重要的全球議題是地球暖化、氣候變遷，及相應而來各國承諾的溫室氣體減量，但蔡政府的能源政策讓台灣的碳排放減量不可能有進展，台灣連續數年名列全球減量成績倒數幾名的國家之列。

限電警訊不是神預言

如果無害國計民生，蔡政府要自我催眠、繼續做自己的「能源轉型成功」大夢也罷，遺憾的是，蔡英文的能源轉型大夢，將對國計民生造成難以挽回的傷害，而且未來會越來越嚴重。未來4年多，核二、核三要除役，供電量減少近390萬瓩，核四不重啟等於放棄270萬瓩的供電量，廢核將損失660萬瓩供電量，已經高於中火或大潭電廠的發電量。

減少的核電不可能由綠電遞補，因此最後必然是火電大幅增加，但火電的空汙與排放會被地方抗議，因此最後的結局只有兩種：一種是全力「排除障礙」，火電燒好燒滿，不缺電但排放大增，犧牲民眾的健康與生活品質；第二種是大家忍受缺電、分區供電，生活品質下降、產業與經濟發展受挫。蔡政府應該不會天真、無知到認為缺電還能吸引高耗電產業，如半導體、台積電等企業持續大手筆投資吧？

只要拿掉意識形態、回歸專業，能源政策並非無解。兩度大停電後，網路瘋傳2014年馬政府任內的經濟部長杜紫軍發出「民國110年分區限電」的警訊，稱許「神預言」。這不是杜紫軍有通天之能，而是回歸專業，算算廢核後的用電供需，就知道供電是寬裕還是緊張。遺憾的是這6年多來，外界專家多方警告蔡政府能源政策的風險與危機，甚至公投與民調都已顯示反核風潮早已退卻，蔡政府仍橫柴入灶，終讓全台陷入缺電危機，未來情勢可能進一步惡化。

5天內兩度大停電，總統蔡英文說她「不能接受」，身兼全國供電指揮官的經濟部長王美花也說「被台電氣到腎上腺素飆升」。蔡政府的兩位大人不必生氣，不再大停電的方法很簡單，只要回歸專業修正能源政策，就可以做到。