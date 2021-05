一般政治商人用以吸引人的,不是他們的政治潛能,而是選民的弱點。 他們不想再教育民眾,使其適合自主政府上求努力; 他們祇想控制選民、剝削選民。 他們加強自己的政治技倆。 這些政治選舉運動的推行工作,交給大眾傳播人員來處理。 最需要的乃是金錢。 在政治日漸商品化的風氣之下, 即使是一個最有抱負的政治家,也難發揮其民主政治潛能。 ──英.赫胥黎,《再訪美麗新世界》

結論:重視政治道德對法律正義實踐的重要性

吾人關切政治對法律干預的問題。政治把司法當作工具或手段的情況,並非以「司法獨立」就可以忽略、交代,光就司法首長、大法官由政治任命即可視出端倪,不容輕忽。

而媒體審判是社會輿論的先驅,也是影響司法訴訟的重要因素。我因921而身受其威懾,特別是所謂「921重建弊案」,在司法偵查期間的創傷,更是不可言喻。

在法律上,學者林鈺雄(2001)對無罪推定原則,憂心受「事實上限制」可能更為嚴重。他指出「媒體審判」問題,在大肆宣傳時,無罪推定原則已經受到事實上的顛覆。本921案自偵查、起訴、審判等階段,尤其偵查期間的案情撲朔迷離,莫不受到媒體宣揚,或扭曲或不實,而「事實上」顛覆了原本「無罪」行為之認知,於是造成「媒體審判」之事實。

法學家早已注意到「無罪推定原則經媒體審判已受到事實上顛覆」的警惕,但實際上法學界對此並未有如何預防或救濟之積極性作為,包括建言或修立法之後續。本案自我們遭設定嫌疑被告,受到大規模「媒體審判」的惡劣影響,對接案審理的法官,幾乎沒有所謂「無罪推定原則」的素養認知,仍只是法理論述上的一個小小腳註而已。尚無公道。

我們既經受多年「921災劫」及「921重建弊案」的媒體重複洗禮,平心而論,今日臺灣司法仍善長附隨「媒體審判」,他們懦弱於強勢輿論的不夠「中正不阿」,基於冤誣案的定讞,證明原始就是一個根本不可能貪污的地方行政首長,僅僅在政治上並未經營好結黨營私關係,再輔以媒體特殊的定位功能,本人僅僅因李登輝召見之政治傾向關係,司法就淪為政權附庸的屠宰者。

「921案」全案司法過程反映的意義,並無社會正義可言。

就法律專業而言,20世紀美國法理學大師德沃金認為法律訴訟中,通常會出現三種不同的議題:一、事實問題(issues of fact),二、法律問題(issues of law),三、政治道德與忠誠問題(the twinned issues of political morality and fidelity);較為一般人理解的爭議是事實問題與道德問題,因涉及的法理較為清楚明瞭;而法律問題則最有爭議,暫不論事實真相的基本認定爭論,主要係律師與法官之間對於個案應如何適用法律,意見時常相左,而法官之間亦常援用不同的檢驗標準。

法律人注意法律問題,例如,前述不同法官,可能提出不同之檢驗標準,因而衍生法官對政治價值概念,選擇特定立場的問題,則法律正義將變成次要。他們不會去爭議正義的重要,因為,在實踐上,他們會使用正義的概念去評價政治決定是否為不正義,因此,「正義」的「政治論證」係以正義的政治概念作為論證的核心。可見政治道德的價值也有其正義,與法律正義不同。

嚴肅正視「921冤誣案」的實例,由德沃金對法律根據的看法,本案在法律訴訟中,的確就出現這三種爭議:事實問題、法律問題,以及政治道德與忠誠問題。吾人以為,「921案」之發生,一開始他們以政治、法律當道,把問題過於簡化並輕忽,他們設定以司法出手的對象,跳過行政體系層級,懷疑行政首長「清廉正直」經不起偵察。一如本案「1016大搜索」一位記者對我反映當天特偵組檢察官所輕言:「貪污20億元,隨便撈也會有證據」。想當然爾之推論,竟能拿清白、正義做墊腳石。

他們的「懷疑設定」忽略了法治精神,不相信官場上也有正直清流在!他們啟動社會公器,楬櫫社會正義大旗,訴諸玩法專業,認為別人(社會大眾)不必然懂法理;在訴訟過程則已掩飾了這些事況在其中,無法議論。而在事後看來,整個「921案」流程顯然就是執政者施展權柄傲慢,以及司法正義淪喪的玩法遊戲世間。

我願意挺身說,「921案」全案反映整個問題癥結:回歸政治道德與忠誠問題對法律正義的維護與實踐的重要性,不必懷疑。

