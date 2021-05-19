從一開始，蔡英文政府對台灣防疫的定調就是「不作普篩，不封邊界。」所以防疫指揮中心所採取的策略就是：首先，把新冠檢測的費用訂得非常高，以價制量。其次，將戰線集中在防疫旅館，藉著自我隔離管理把病毒阻隔在外。這其中最大的盲點就是，讓有症狀的人因為檢測又貴又麻煩，所以選擇了吃藥打針讓它自己好。同時，自我隔離結束之後沒有做篩檢確認，所以許多沒有症狀或只有不明顯症狀的人得以進入社區。

這樣的結果造成一個問題，就是無症狀帶原者在各處流竄，而我們從來不知道病毒在哪裡。不過因為台灣人民良好的公衛習慣，所以至今都還沒有爆發大規模的感染。

就新冠肺炎而言，絕大部分的染病者都沒有症狀或是症狀輕微，過了一段時間之後就會不治而癒，因此最大的風險族群是在於老年人或者免疫系統薄弱的慢性病患者。

台灣在這種被動防疫的政策之下，許多老年人或慢性病患者即使死於新冠肺炎，因為不做篩檢，也不會以新冠死亡結案，這或許可以解釋為什麼台灣新冠肺炎的死亡率遠低於其他鄰近國家。而且因為不做大量篩檢，台灣的確診人數也自然少的離奇。

基本上，這大概就是台灣引以為傲的防疫結果的真相。但是這一切，因為新冠病毒快速的變種以及新冠疫苗取得的落後，都將快速的改變。簡單說，台灣的防疫效果完全是靠運氣與人民的自我防護，跟陳時中和執政團隊一點關係也沒有。台灣現在面臨疫苗延遲開打與社區群聚感染，真正的挑戰才要剛剛開始。

蔡英文政府在防疫的整體策略上，至少犯了兩個致命的錯誤。

第一、以被動的防守取代主動的追擊。防疫指揮中心為了維持漂亮的數字堅持不做大量篩檢，以至於許多人飛到境外才被其他國家發現確診，形成了在境內作戰卻不知道敵人在哪裡的窘狀。最愚蠢的是對於高危險群的機師與空服人員，竟然在防守中放水，不但大幅縮短了自主隔離的時間，而且隔離的環境管理鬆散，毫無紀律可言。

第二、以政治取代專業的疫苗購買。疫苗原本就該是一個單純的醫療專業與市場經濟考量，無奈蔡政府總是以意識形態掛帥，意圖在疫苗的取得過程中獲得一些政治上與派系間的利益掛勾，造成了如今只能接收少量別人不要打而且快要過期的AZ疫苗。

影響所及，當其他國家都已經大規模施打疫苗，而且即將達到群體免疫的時候，台灣卻才開始爆發感染源不明的社區感染，而且距離全民大規模的疫苗接種還遙遙無期，這將會是自疫情以來台灣所面臨最大的挑戰。

須知，運氣是一體兩面。美國著名的新聞記者與作家Hunter Thompson曾經說過：「Luck is a very thin wire between survival and disaster, and not many people can keep their balance on it. 」運氣之於生存與災難往往只是一線之隔，而幸運之神不可能每次都眷顧你。

從防疫一開始，陳時中部長就處處雙標，不管是在口罩、包機、入境、居家檢疫、自主管理、疫苗的購買、大型的群眾聚集、疫情的消息揭露、防疫的透明度等等，陳總是按政黨考量，依顏色辦事。防疫一旦雙標，心存僥倖，必生破洞。只怕台灣正在把自己的運氣，消耗殆盡。

（本文作者為大學教授）

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